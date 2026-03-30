Video: el momento en el que un alumno ingresó a los tiros en una escuela de Santa Fe y fue reducido

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe, mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, relató que el hecho ocurrió en la entrada de la escuela N°40 “Mariano Moreno”, cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera. El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, extrajo el arma de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años.

Dentro de los videos que se difundieron del caso, apenas se conoció el crimen y mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque, se pueden observar corridas, gritos y confusión.

En Un Video Registrado Por Uno De Los Testigos Dentro De La Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, En

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local y la situación quedó controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por LA NACION.

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