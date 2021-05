Video: la eufórica reacción de una operadora cuando ayuda a detener a un ladrón en San Miguel

Una mujer que trabaja en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Miguel logró evitar el robo de una moto al detectar un comportamiento sospechoso en las cámaras de seguridad dispuestas en las calles. La operadora alertó al móvil policial y, gracias a su acción, el ladrón fue detenido. La secuencia quedó registrada en un video, donde la mujer sorprendió al festejar cuando interceptaron al delincuente.

“Las Heras y D’Elia. Tengo un masculino con buzo negro y pantalón gris. Intentó sustraer una moto”. Con esas palabras, la operadora le dio aviso a la Policía Municipal al ver a un hombre forzar el traba volante del vehículo en una esquina céntrica de la localidad de Muñiz. A continuación, y luego de verificar que nadie lo estuviera mirando, el individuo empezó a caminar arrastrando la moto modelo Rouser 200.

Una operadora ayudó a atrapar a un ladrón y lo festejó emocionada - Fuente: YouTube comsanmiguel

Sin embargo, no se imaginó que sus movimientos estaban siendo monitoreados en tiempo real. Según señaló el COM en un texto junto a la publicación del video en su cuenta de YouTube, a la operadora “le llamó la atención cuando lo vio merodeando el vehículo en un horario no permitido por las restricciones de la pandemia”. Gracias a sus directivas precisas, dos patrulleros consiguieron sorprender al ladrón cuando se dirigía por la calle Las Heras hacia Paunero.

“¡Vamos!”, exclamó la mujer en el momento de la detención, una celebración que acompañó con un golpe de puño sobre la mesa y un aplauso cerrado. “¡Esa! ¡Bien, ahí!”, se escucha a sus colegas decir en el video, reconociendo su desempeño y el éxito de su labor.

