Video: un automovilista atropelló a un ciclista y abandonó el lugar sin asistirlo

Un ciclista permanece internado en estado reservado tras ser atropellado por un automovilista en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Según reconstruyeron autoridades, el conductor responsable del siniestro se dio a la fuga sin asistir a la víctima. El hecho ocurrió el último sábado a las 13.30, en el cruce de la avenida La Plata con Ignacio Correa y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

De acuerdo a los medios locales, la víctima -de 24 años- fue identificada como Jonatan y circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un Citroën C3 color negro que avanzaba en sentido contrario. Según quedó filmado, el vehículo de mayor porte no tuvo tiempo para esquivarlo.

Fue tal lo impactante de la colisión, debido a la velocidad del automóvil, que el joven salió disparado varios metros hasta caer sobre la calzada. Tras el incidente, el conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima, que quedó tendida sobre el asfalto. Tras el hecho, algunos habitantes del barrio comenzaron a acercarse para auxiliar al joven que trabaja en una fábrica de muebles.

Un residente del barrio llamó entonces al 911 y personal del Comando Patrullas de Lomas de Zamora acudió al lugar. El joven fue trasladado al hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanece internado. Según relató un familiar a medios locales, sufrió fractura de cráneo y permanece en grave estado.

Banfield: un ciclista está grave luego de que un automovilista lo atropellara a toda velocidad y huyera sin asistirlo

“Está grave. Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”, comentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio local La Unión.

La investigación, caratulada como lesiones culposas, quedó a cargo de la fiscal Silvina Estévez, de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. La fiscalía y la policía analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar al conductor y la patente del vehículo.