Video: un joven filmó el instante en el que su vecino le disparaba con un rifle

Un joven de 29 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo de su vecino de 75 años en medio de una discusión en la vía pública. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde en el pasaje Suárez al 5800, en la zona oeste de Rosario. La agresión quedó registrada en un video que grabó la propia víctima, que se viralizó en redes sociales.

Según La Capital de Rosario, la secuencia comenzó con Omar Mauricio V. y Pedro D. M., su vecino, en la calle. El joven filmaba con su celular mientras acusaba al hombre de portar un rifle, acompañado por una mujer. “Está disparando con esa arma”, se lo escucha decir en la filmación, justo antes de que Pedro lo apunte y se produzca el disparo. En el video también se pueden escuchar los gritos desesperados del herido pidiendo una ambulancia.

Agentes de las fuerzas de seguridad arribaron poco después al lugar, detuvieron al agresor y secuestraron una carabina calibre .22. La víctima, por su parte, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internada en estado delicado, en terapia intensiva y con asistencia mecánica respiratoria.

En diálogo con El Tres, la pareja del agresor habló sobre “problemas de convivencia” que enfrentaban a ambos individuos. “Desde que [Omar] tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón”, remarcó Isabel. Agregó que, antes del disparo, el joven le había arrojado dos piedrazos, uno de ellos impactó en la reja de la casa y otro en un árbol.

La mujer enfatizó en que su marido disparó al piso, la bala rebotó y dio contra el vecino. Y concluyó: “No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe”.

Nidia, madre del herido, ofreció otra versión a la prensa local: “Se quejaron de él [Omar] porque hacía ruido con el auto. Pero este hombre [Pedro] tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta. Él [Omar] no tiró piedras, estaba parado en el portón esperando un flete”. Por el momento, la Policía de la provincia de Santa Fe imputó al vecino de 75 años por abuso de armas y lesiones graves.

Antecedente en La Plata

Un hecho similar el pasado mes de noviembre cuando, producto de una violenta discusión, un adulto mayor le disparó cinco veces a un joven de 33 años en plena vía pública. Ocurrió en el barrio Hipódromo de La Plata.

En la grabación obtenida por una vecina se los ve a ambos insultándose el uno al otro por motivos que no fueron dados a conocer. Durante el intercambio verbal se escucha al agresor repetir:“Te lo voy a arreglar”.

En una mano parecía tener una bolsa, mientras que en la otra sostenía un revólver calibre .38, consignó 0221. Durante el enfrentamiento, ambos revoleaban los brazos mientras la mujer que filmaba decía: “Por favor, señor”.

Un jubilado le pegó cinco tiros a un joven por una violenta discusión

La pelea escaló a tal punto que el joven, intuyendo lo que podía ocurría, pidió registrar todo: “Filmalo, filmalo, filmalo, filmalo”. Aun así, quien grababa se alejó de la escena y se escondió detrás de un árbol.

"Dale, dale, tirá”, Dice finalmente el muchacho antes de recibir cinco disparos. La víctima, identificada como Emiliano Gómez, sufrió heridas en el abdomen y en la pierna derecha. En tanto, el agresor de 67 años fue identificado y trasladado a la Comisaría Segunda, donde se lo imputó por tentativa de homicidio.