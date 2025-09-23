Videos sobre el choque en General Paz y Libertador: caos de tránsito y más de diez autos involucrados

El incidente ocurrió poco después de las 9, sentido al Río de la Plata; el SAME trabaja en el lugar; imágenes de LN+ sobre las demoras en la zona
- 2 minutos de lectura'
Un fuerte choque múltiple tuvo lugar este martes por la mañana en la avenida General Paz, a pocos metros de la bajada de avenida del Libertador, y provoca demoras en la circulación y caos de tránsito.
El siniestro ocurrió poco después de las 9 sentido al Río de la Plata y se vieron involucrados al menos nueve autos y un micro sin pasajeros.
Apenas trascendió el choque comenzaron a circular distintos videos que muestran el momento del siniestro, en el que un auto avanza rápidamente al advertir que el micro pierde el control por razones desconocidas y avanza, impactando desde atrás, sobre los autos que iban en fila por delante.
Según pudo saber LA NACION, efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajan en el lugar y asisten a nueve personas tras el impacto.
Desde la cartera de Seguridad porteña indicaron que personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad cortó el tránsito en el sentido Río de la Plata a la altura Arcos -en el barrio porteño de Núñez- para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.
En tanto, Autopistas del Sol -empresa concesionaria de la autovía- recomendó que quienes tengan que circular por la zona lo hagan “con precaución”.
