Villa Domínico: delincuentes entraron a robar a la casa de dos jubilados y los golpearon salvajemente

En la madrugada del último sábado, el terror se apoderó de dos jubilados que descansaban en su vivienda de la localidad bonaerense de Villa Domínico. Delincuentes ingresaron a la casa para robarles ahorros y todo lo que tuvieron a su alcance. “¿Sabes lo que es que te saquen de la cama con la mano así?”, contaba esta mañana María, una de las víctimas, mientras ponía una de sus manos sobre su boca. En su rostro aún persistían las señales de la feroz golpiza que recibió de parte de los ladrones.

“De entrada nos dieron sopapos”, narró la mujer, angustiada por el hecho que le tocó vivir a ella y a su marido. Muchos de los golpes fueron en su cara; incluso su ojo izquierdo aún tenía un moretón. “Estamos hechos un desastre, nos sacaron radiografía de la cabeza. Estamos mal anímicamente”, agregó María, conmocionada.

La pareja fue sorprendida por dos malhechores cuando dormía en su habitación de la casa ubicada en la calle Barceló al 500, en esa localidad del municipio de Avellaneda. Los ladrones, de entre 20 y 25 años, habían entrado al inmueble por un patio trasero alrededor de las 2.30 y no tuvieron problema en agredir físicamente a las víctimas durante poco más de una hora y media.

Tras revolver toda la casa, los delincuentes se llevaron los teléfonos celulares de la pareja, el dinero ahorrado y hasta una figura religiosa que María solo quiere recuperar: “Queremos recuperar la reliquia San Francisco de Padua porque somos muy devotos”.

“Después de esto me voy, yo acá no me quedo más. Esto fue terrible”, se lamentaba esta mañana, en diálogo con los medios de prensa, María. Mientras relataba lo acontecido, la voz de la anciana se quebraba producto del temor por lo ocurrido.

LA NACION