Violencia de género: conmoción en Villa La Angostura por otro femicidio evitable

La semana pasada se conoció el femicidio en La Falda de Ivana Módica. Pocos días antes la sociedad había quedado conmocionada por el homicidio de Úrsula Bahillo en Rojas. Casi en forma constante un nombre se suma a la trágica lista de víctimas de la violencia de género. Con una repetición de las circunstancias que rodean a esos crímenes que, pese a públicas advertencias, no fueron evitados. Módica y Bahillo habían denunciado agresiones, consiguieron medidas de restricción perimetral y vivieron atemorizadas. Sus asesinos, finalmente, cumplieron con las amenazas que esas mujeres habían expuesto en comisarías y oficinas judiciales. Una situación similar ocurrió anoche en Villa La Angostura, donde se registró el asesinato de Guadalupe Curual. Ella también había alertado varias veces a la Justicia sobre las intenciones de su expareja.

La joven de 21 años y madre de una niña de un año fue mortalmente acuchillada en una calle céntrica de esa localidad neuquina, frente a numerosos turistas. Su agresor, identificado como Bautista Quintriqueo, fue perseguido por una pareja de policías de la ciudad de Zapala que disfrutaba de su período de vacaciones. El atacante se provocó cortes con el cuchillo utilizado para cometer el femicidio, pero los agentes lograron controlarlo y evitar el suicidio. Quedó internado en un hospital local y será imputado por el asesinato agravado por la violencia de género.

El femicidio provocó la reacción de los habitantes de Villa La Angostura y desde anoche se realizaron allí tres marchas en pedido de justicia por la muerte de Curual y en reclamo de mayor protección para las mujeres que denuncian episodios de violencia de género.

El jefe de los fiscales de la IV circunscripción judicial de Neuquén, que incluye a Villa la Angostura, Fernando Rubio, reconoció que la víctima había denunciado a Quintriqueo: “En total, lo que hemos podido recabar hasta ahora son tres denuncias en el último año y medio”, dijo el fiscal al canal C5N. Explicó que las denuncias fueron por “empujones, tiradas de cabello y maltrato psicológico”, y que algunas fueron realizadas “en la comisaría y otras incluso con medidas dentro de la oficina específica de Violencia Familiar del Poder Judicial”.

Pocas horas después del crimen, se conocieron algunos de los amenazantes mensajes que Quintriqueo le había enviado a la joven. “Te estoy mirando, sos mía, de nadie más”, sería uno de los textos que el femicida le habría enviado a su víctima, según informó el diario patagónico La Opinión Austral. “Si están juntas, se van juntas”, habría amenazado el hombre a Curual y a Lucía Navarro, la mejor amiga de la víctima y con quien esta vivía después de haber terminado la relación con Quintriqueo, con quien tenía una hija de un año.

Las denuncias realizadas por la joven solo alcanzaron para imponer a Quintriqueo una restricción de acercamiento que no evitó el ataque en pleno centro de Villa La Angostura.

Según declaró a la radio AM Cumbre el comisario Daniel Gustavo Castillo, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Interior de la Policía de Neuquén, el femicida esperó a Curual frente a su casa. La víctima llegó en su auto, donde viajaba junto a un hombre, y estacionó frente al cuartel de Bomberos. Fue al cajero del Banco Provincia para extraer dinero y cuando regresaba al vehículo “fue abordada por el hombre que tenía un cuchillo”.

El atacante hirió en el rostro al hombre que acompañaba a Curual y esta intentó alejarse corriendo por el boulevard Nahuel Huapi hacia la avenida Arrayanes; a cien metros, frente a la estación de servicio YPF del Automóvil Club Argentino, “la alcanzó y le asestó una puñalada en el pecho que le provocó la muerte”, relató el oficial jefe.

Luego de acuchillar a la mujer, Quintriqueo amenazó a múltiples testigos del hecho. Buscó escaparse por el Pasaje de los Artesanos y se autolesionó con el cuchillo cuando se vio rodado por una pareja de policías, que estaba de civil y como turistas en la zona donde observaron el ataque. El femicida fue arrestado, pero vecinos de Villa La Angostura expusieron en marchas la indignación social por la falta de respuestas concretas a la denuncias realizadas por Curual.

El temor con el que vivía esa joven quedó señalado en la última publicación realizada en Facebook, en septiembre pasado, cuando ya era víctima de las amenazas de Quintriqueo. “Nací para ser libre, no asesinada”. La imagen, sobre un fondo violeta y con esa frase, fue subida en el marco de un reclamo virtual y mundial, pero también cobra relevancia al conocerse los detalles del acoso al que era sometida por su expareja.

Un acoso constante

“Guadalupe había puesto fin a la relación que tenía con su pareja, pero él nunca aceptó la separación. No paró de hostigarla y no paró hasta matarla. Lamentablemente las perimetrales que había puesto la justicia solo quedaron en papeles, nadie se ocupó de que se cumplieran. Ahora, Guadalupe está muerta y su beba se quedó sin su madre” dijo Valeria Navarro, cuya hermana vivía con la víctima.

“En las últimas 48 horas la amedrentó con mensajes de WhatsApp y llamados; le dijo que la iba a matar”, agregó.

Según su testimonio, el femicida le decía a Curual: “Sos mía, no vas a ser de nadie más, yo te voy a matar, te voy a hacer pagar todas”.

La amiga de la víctima relató que 15 minutos antes del trágico desenlace, su hermana y Curual habían dejado a la bebé en la casa de su madre.

“Las últimas 48 horas fueron el relato claro de lo que iba a pasar y ella se abrazó mucho a sus amigos después de tantas denuncias y teniendo la perimetral, pero lamentablemente las instituciones no respondieron al pedido de ayuda, a socorrerla y hoy tenemos que lamentar que ella no esté y su hija no tenga a su mamá”, aseguró Navarro.

Y señaló que su amiga había realizado seis denuncias contra Quintriqueo, Según los funcionarios judiciales, se denunciaron tres hechos de amenazas, pero al presentarse tanto en comisarías como en oficinas que llevan casos de violencia contra las mujeres los allegados a la víctima pueden considerar que se trata de seis casos diferentes. Más allá de esa situación, quedó en claro que la víctima había advertido sobre el peligro que corría.

El femicidio es investigado por el fiscal Adrián de Lillo. “Una vez que tengamos la autorización del personal de salud del hospital, vamos a solicitar la audiencia en la que será imputado por el fiscal del caso por el delito de femicidio, y vamos a requerir que permanezca detenido con prisión preventiva”, confirmó Rubio, el jefe de los fiscales de la región IV de Neuquén.

