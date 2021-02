Femicidio: El asesino de Ivana Módica la estranguló antes de descartar el cuerpo

CÓRDOBA. – Murió estrangulada. Ese fue el tráfico final de Ivana Módica, la mujer de 47 años que después de ocho días desaparecida fue encontrada asesinada anteayer a la madrugada. El cuerpo fue hallado en La Falda, tras la confesión de su pareja. La fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Gómez, confirmó que la causa de la muerte de la víctima fue “asfixia mecánica por estrangulamiento”. Su familia ya recibió el cuerpo.

Según trascendió de algunas fuentes de la investigación Javier Galván –pareja de la mujer, piloto militar al que la Fuerza Aérea ya echó- la estranguló la noche del jueves pasado y, después, le puso la ropa deportiva con la que, según dijo cuando hizo la denuncia de la desaparición, ella había salido a caminar. Una vez vestida, el imputado cargó el cuerpo en su Renault Fluence y la tiró detrás de hotel Edén de La Falda, al final del Camino del Cuadrado.

Según se comprobó por las imágenes de dos cámaras de seguridad que captaron imágenes del auto, demoró 48 minutos en el trayecto, ya que tomó algunas desviaciones para despistar. Por eso, cuando Galván fue interceptado por una Patrulla Rural en la zona de Pampa de Olaen, dijo que iba a tomar una cerveza a un bar de la zona.

Por las inconsistencias de sus declaraciones, la fiscal Gómez ordenó su detención por obstrucción a la Justicia el lunes 15. Hasta el viernes pasado –cuando iba a ser trasladado a la cárcel de Bouwer– no se quebró y confesó.

Javier Galván, pareja de Ivana Módica, desaparecida en La Falda, Córdoba, desde el 12 de febrero

Después de salir de su casa con el cuerpo en el auto, Galván fue por la Ruta 38 hasta Valle Hermoso y de allí tomó el Camino del Cuadrado. Después de unos minutos tiró el cadáver de Módica en unos pastizales a la altura del kilómetro 11,5. No lo enterró. La fiscal del caso aseguró que, aun sin confesión, los rescatistas iban a encontrarla. Seguramente hubiera llevado más tiempo porque iban rastrillando el posible recorrido que él había hecho.

Galván, imputado desde el viernes, por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género, será indagado nuevamente en los próximos días. Probablemente Paula, la hija de Módica, tuvo razón cuando sospechó que no era su madre quien le respondió muy brevemente el jueves a las 22:30 cuando ella le envió unas fotos de sus nietos.

La pareja tenía denuncias cruzadas por violencia; en octubre la había presentado Galván y, poco después, Módica. Tenían restricciones de acercamiento, pero se mudaron juntos en diciembre a La Falda; ambos aparecen en el contrato de alquiler de la casa.

La madre de Módica, Mirta, contó que se enteraron de la muerte por su abogado. “Por las características de mi hija, su personalidad, ella no se iba a doblegar ante situaciones como ésta. Si hubiera tenido naturalmente algún golpe en su cuerpo, hubiera buscado de alguna manera ayuda, se hubiera arrastrado o mandado una señal de alguna manera. Yo consideré desde un primer momento que si mi hija no había pedido ayuda, era porque evidentemente ya no tenía vida”, dijo en declaraciones a canal el 12 TV.

“Era tremenda la incertidumbre y el dolor. En esos lugares hubo lluvia, barro, humedad, frío, y mi hija era asmática. Cuando se nos comunicó que ya la habían encontrado, a pesar del dolor de semejante noticia, sentimos un gran alivio al saber que ya no estaba sufriendo”.