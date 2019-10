Si antes del viernes, Miguel Alejandro Cofiño no es detenido el caso quedara impune

Miguel Alejandro Cofiño y Delfina Eceiza eran novios. Oriundos del partido bonaerense de Florentino Ameghino se mudaron a Junín donde ella comenzó a estudiar la carrera de Trabajo Social. Entre 2015 y parte de 2016, la joven, que ahora tiene 24 años, vivió una pesadilla. Fueron casi dos años donde fue víctima de violencia física y psicológica. Él, de 25, según un expediente judicial, le pegaba piñas, patadas y la tomaba del cuello. También la insultaba y la trataba de "inútil, puta y atorranta".

El 13 de septiembre pasado comenzó el juicio contra Cofiño acusado del delito de lesiones calificadas por el vínculo. La pena máxima que podía recibir de ser encontrado culpable era de dos años de prisión.

En el inicio del debate estaban todas las partes: víctima, imputado, testigos, fiscal, abogado defensor y juez. Pero en ese momento, Cofiño decidió cambiar el defensor oficial que tenía por un abogado particular, Mauricio Muñoz.

Múñoz, según fuentes judiciales, se tomó los tres días que le otorga el Código Procesal Penal bonaerense para decidir si aceptaba o no la designación como abogado defensor.

El debate se suspendió hasta que se conociera la decisión de Muñoz. Cuando el abogado informó que aceptaba la designación, se puso una nueva fecha de juicio: 4 de este mes. Cuando la policía fue a notificarle a Cofiño de la novedad, el acusado se había fugado.

El juez correccional de Junín Jorge Cóppola ordenó la "inmediata captura nacional y detención de Cofiño". Pero si el acusado no es detenido antes de este viernes la causa prescribe y el caso quedará impune.

"Si no es detenido antes del viernes la causa prescribe. No se sabe nada de él. Está fugado. La familia alega que se fue a San Luis a hacer unas changas [sic], pero no sabe a qué lugar", dijo el ayudante fiscal de Ameghino, Eduardo Maffía.

Según fuentes judiciales, Muñoz explicó que perdió todo contacto con su defendido.

Violencia física y psicológica

Cuando caminaba por la calle, Cofiño, según fuentes judiciales, no la dejaba a Eceiza levantar la mirada para que no observara a otros hombres. Tampoco la dejaba ir sola a hacer las compras porque creía que se iba a encontrar con otra personas. Además, la obligaba a mostrarle todos los mensajes que le llegaban al teléfono celular. Hasta le decía cómo se tenía que vestir.

Delfina nunca se animó a hacer su denuncia. Pero su padre sí. Según fuentes judiciales, en julio de 2015, Héctor Eceiza,se presentó en el Juzgado de Paz de Ameghino y denunció que Cofiño le había pegado un puñetazo en la cara a su hija y le había dejado un hematoma en el rostro.

Era el inicio de una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Junín, a cargo de María Fernanda Sánchez. La jueza de Paz de Ameghino le prohibió a Cofiño que se acercara a su novia.

Una vez que las medidas cautelares vencieron, el acusado y la víctima se reconciliaron hasta diciembre de 2016 que Eceiza decidió dar por terminada la relación porque la violencia, según fuentes judiciales, había aumentado.

La pareja tiene un hijo en común de tres años. Además, en agosto pasado, Eceiza denunció a Cofiño por el delito de abuso sexual, causa que se tramita en la Ayundantía Fiscal de Florentino Ameghino.

Las personas que tengan datos del paradero de Cofiño deberán presentarte en la comisaría más cercana o comunicarse a la Ayudantía Fiscal de Ameghino por el número (03388) 470216 o la UFI N° 6 de Junín por el (02364) 434130 interno 145.

