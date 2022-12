Violento robo en Quilmes: un ladrón le dio un culatazo al empleado de un local por la poca cantidad de dinero, disparó al aire y se fugó con la recaudación

escuchar

Un joven empleado de un almacén de la ciudad de Bernal, en la localidad bonaerense de Quilmes, sufrió un violento robo cuando un hombre que cubría su rostro con un pasamontañas lo tomó por sorpresa de espaldas, lo llevó directo a la oficina donde tenía la recaudación y tras golpearlo y disparar al techo, se llevó el dinero y se dio a la fuga.

Si bien el video de la secuencia trascendió esta semana, el hecho ocurrió el miércoles pasado después del mediodía, en un almacén ubicado sobre Yapeyú, entre Montevideo y Chacabuco, de Bernal. En las imágenes se puede ver como ingresa al almacén el empleado del lugar y es seguido por un hombre vestido de negro con un pasamontaña que lleva en la mano una pistola.

Violento robo en Quilmes, efectuó un disparo al aire y se fue con la recaudación de un local

El joven es sorprendido cuando el asaltante lo toma por la espalda lo golpea con la culata del revólver y lo lleva del cuello a una oficina, en el sector trasero del local. Se acuerdo a las imágenes dispuestas en esa habitación, el hombre va directo a unas cajas para tomar el efectivo.

Por último, el delincuente lo amenazó con un revólver, le pegó un culatazo en la cabeza y disparó un tiro al techo cuando vio el poco dinero que había en esos momentos en la caja registradora, detalló el medio zonal InfoQuilmes, quien dialogó con la víctima.

De acuerdo con lo que la víctima explicó a ese medio, segundos antes de que ingresara el ladrón, estaba armando unos pedidos que debía entregar a sus clientes.

“Me dijo ´dame toda la plata´, le indiqué que se fijara en la caja, que no había mucho. Se ve que no fue suficiente, así que me pegó un culatazo y dio un tiro al techo”, dijo el joven atacado a la vez que agradeció “poder contar lo ocurrido” ya que temió por su vida. Además, de dinero, el asaltante se llevó la mochila del empleado, auriculares y algunas botellas de vodka.

Otros casos de asaltantes armados

Los asaltos con armas de fuego o armas blancas se multiplican por todo el país. En septiembre, un grupo de delincuentes armados entró a un autoservicio de la ciudad de La Plata y se llevó la recaudación así como dinero, relojes y celulares de los clientes que se encontraban en el lugar. Al minuto, se fueron del lugar como si el asalto hubiese estado cronometrado.

El hecho ocurrió en un pequeño mercado en las calles 22 y 69 de esa ciudad y con ese, ya contabiliza 37 asaltos. Quizás acostumbrado a estos hechos, uno de los clientes aprovechó que no le veían para esconder sus pertenencias en una de las góndolas.

La estrategia de un joven para no entregar sus pertenencias en medio de un asalto

En tanto, el mes pasado, en la ciudad de Santa Fe, un hombre amenazó a la empleada con una cuchilla de carnicero y como la recaudación era muy poca le robó $200.000 en cigarrillos. Mientras la mujer le pedía que no le hiciera daño, el hombre le decía “No vengo por vos, vengo por el dinero”.

El hecho ocurrió pasadas las 8 de la mañana, cuando un hombre con un buzo, capucha y lentes de sol ingresó a un local ubicado en Aristóbulo del Valle al 8100, esquina French, de la ciudad de Santa Fe. Tras hacerse pasar por un cliente y ver que la empleada estaba sola, la abordó amenazándola con un cuchillo de carnicero y se fugó luego de obtener su motín.

"No vengo por vos, vengo por la plata": violento asalto en un quiosco de Santa Fe

LA NACION