Brutal ataque en el conurbano: lo tiraron al piso y le dieron una patada en la cabeza para robarle el auto
El episodio ocurrió en la intersección de Maipú y Avellaneda; al menos dos delincuentes involucrados
Un brutal ataque se registró en la última semana en pleno centro de la localidad bonaerense de Merlo. Dos delincuentes le robaron el auto a un hombre y uno de ellos le pegó una fuerte patada en la cabeza mientras yacía en el piso, indefenso. La secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad de un comercio cercano.
El episodio ocurrió el pasado viernes a las 20:18 en la intersección de Maipú y Avellaneda, a dos cuadras de Avenida Libertador y a cuatro de la estación de tren que lleva el nombre del partido, perteneciente a la línea Sarmiento.
En el video que trascendió se observa primero a los dos sospechosos caminando por la vereda. Sin embargo, en un momento divisaron a una persona en el interior de un vehículo e iniciaron el plan de acción.
Uno de los criminales se comenzó a acercar por la parte delantera, mientras que su cómplice lo hizo de forma sigilosa y agachado, por la parte trasera. El objetivo era encerrarlo para que no tuviera escapatoria cuando la víctima decidiera salir.
En el instante en que el hombre abrió la puerta de su auto, uno de los ladrones lo tomó por sorpresa y le robó. En una confusa escena, los dos salieron corriendo, pero volvieron rápidamente.
La persona todavía no se había movido de su lugar cuando uno de los criminales lo sujetó por la espalda y lo arrojó al piso. Mientras buscaba pertenencias al interior del vehículo su cómplice aprovechó la situación y le pegó una fuerte patada en la cabeza a la víctima, que seguía en el suelo, indefensa. Luego del golpe, los dos involucrados huyeron de la escena.
Robo a los tiros en un frigorífico
En otro grave hecho de inseguridad ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, dos delincuentes en moto le robaron cadenas de oro y una camioneta a un dueño de un frigorífico cuando estaba por llegar a su comercio.
El episodio sucedió el miércoles por la tarde en la intersección de Albarellos y Avenida Juan Manuel de Rosas, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. La víctima fue abordada por dos criminales que lo empezaron a perseguir a punta de arma de fuego mientras corría hacia la puerta del local. Sin embargo, el hombre fue alcanzado y los ladrones se llevaron las pertenencias y una camioneta Amarok blindada.
“Me sacaron las cadenas, el reloj, la plata que tenía en el bolsillo y la camioneta. Traté de perseguirlos con la camioneta de un amigo, pero hicimos seis cuadras y nos empezaron a disparar”, expresó, en diálogo con elTrece.
“Ya estamos acostumbrados porque lo que me pasó a mí le suele pasar a mucha gente seguido. Acá vienen los pibes que les roban las motos o les roban los autos. Ya es cosa de casi todos los días esto”, se lamentó.
