“Ya no pensaba como periodista”. Adrián Ventura recordó el impacto que le causó el incendio de su departamento en Puerto Madero

“Las llamas llegaban hasta el piso 19. Había fuego por dentro y por fuera del edificio”, explicó. Hoy, un poco más tranquilo, Adrián Ventura recuerda que cuando vio eso abandonó por completo su piel de periodista. Varios medios estaban en la zona de Puerto Madero, donde los bomberos trabajaban para sofocar el incendio en lo alto de la torre Renoir 2. Pero él se sentía como en una burbuja, saturado de información y agobiado por una angustia que le impedía dar toda entrevista en el lugar de los hechos, donde, precisamente, está lo que era su hogar, en el piso 28.

“ No era que despreciara el trabajo de mis colegas; simplemente no registré nada de lo que pasaba a nivel informativo, no estaba en condiciones de comunicarme con la prensa ”, confesó.

Así quedó uno de los departamentos tras el incendio en la torre de Puerto Madero

El reconocido periodista y abogado vivió en carne propia el incendio que arrasó con varios departamentos de la torre Renoir 2, donde reside. En medio del caos, se concentró en su seguridad y la de su esposa.

“ El incendio fue devastador. Hubo pisos completamente destruidos y otros gravemente afectados por el calor. En ese momento, no pensé como periodista, solo quería salvar lo que pudiera y contener a mi mujer ”, relató Ventura, con la voz aún cargada de angustia.

Sobre la situación de su departamento, expresó su preocupación: “Cuando finalmente pude entrar, vi la cocina completamente destruida y techos derretidos por el calor. Muchas de nuestras pertenencias se perdieron. Había un olor a quemado que lo impregnaba todo. La sensación de ver tu hogar reducido a escombros es devastadora”.

Se incendia un edificio en Puerto Madero Captura

El periodista del canal de noticias TN y de Radio Mitre reconoció que la pérdida de su departamento, fruto de los esfuerzos de toda una vida, es un golpe difícil de asimilar. “Aunque lo fundamental es que mi mujer y yo sigamos con vida, lo material sigue siendo importante para mí, ya que es la representación de años de trabajo”, afirmó.

Pero a pesar del golpe emocional se mostró determinado a reconstruir su domicilio y no siente cambios drásticos en su forma de ver la vida. “Hoy alquilamos un departamento temporal hasta que podamos ingresar de vuelta”, contó.

Consultado sobre qué consejo daría a quienes enfrenten una situación similar, enfatizó: “Paciencia y fortaleza. Hay que estar dispuesto a empezar de nuevo. Es un golpe duro, pero lo importante es seguir adelante”. Ventura mencionó que la resiliencia es clave en estos momentos y que apoyarse en seres queridos hace la diferencia. “Es aceptar dar varios pasos atrás, empezar de cero, y seguir haciendo esfuerzos que venís haciendo desde muchos años”, aseguró.

El lugar del incendio

El periodista necesitará de esa resiliencia para enfrentar las numerosas etapas que deberá atravesar en la restauración de su domicilio de Puerto Madero. “Tenemos que revisar el departamento con un escribano, constatar, tomar fotos por tema de seguros y después, pensar como encarar la reconstrucción. La palabra clave es resiliencia, es la postura que adopto y que me sale naturalmente”.

La tarde del siniestro, la incertidumbre se apoderó de los vecinos. Al oír el sonido de la alarma, ciertos creyeron que se trataba de un simulacro mientras que otros ya estaban afuera y, desde la calle, calculaban la magnitud del incendio y de sus efectos. “ Fue un momento de mucha tensión. No sabíamos qué iba a pasar con nuestras casas. Lo único que podíamos hacer era esperar y ver si podíamos recuperar algo ”, comentó el periodista.

Incendio en Puerto Madero: las declaraciones de los vecinos evacuados

A pesar de la confusión y del pánico, la ayuda llegó rápidamente. El periodista destacó el trabajo de los bomberos y del SAME. “Fue impresionante. Los bomberos subían con equipos pesados por una torre de 49 pisos y los equipos médicos asistieron a quienes inhalaron humo o sufrieron crisis nerviosas. También quiero resaltar la labor de la psicóloga del SAME, quien brindó apoyo emocional a los afectados”, sostuvo. Ventura enfatizó que el profesionalismo y la entrega de los rescatistas fue crucial en esos momentos críticos.

El periodista también habló de un espíritu de entreayuda que se instaló entre los vecinos que se brindaron apoyo moral debajo del edificio, en espera de tener noticias. Dentro de estas cien personas evacuadas se encontraba también Mariano Pavone, exjugador de Estudiantes de La Plata y River, que estaba presente en la torre durante el siniestro.

Por Arthur Gabriel Felipe Glanois