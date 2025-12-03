“A la mayor brevedad”: tras la queja, Formosa solicitó ser incluida en la declaración de respaldo a las vacunas de calendario

La declaración que suscribieron la mayoría de los ministros de Salud del país para reafirmar que las vacunas de calendario “son seguras y salvan vidas” tras el encuentro antivacunas habilitado por las autoridades del Congreso sigue dando que hablar. Ayer, la gobernación de Formosa le envió una carta al Ministerio de Salud de la Nación para expresar su malestar: afirman que fueron “excluidos” de ese documento y pidieron ser incluidos en la lista de firmantes.

La nota enviada por el ministro de Desarrollo Humano formoseño, Aníbal Gómez, está dirigida a Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria nacional. Aparece luego de que, con la provincia de Buenos Aires, afirmaran que quedaron fuera del documento consensuado por los ministros que integran el Consejo Federal de Salud (Cofesa) entre el viernes a la noche y el sábado al mediodía, cuando se conoció la declaración.

En la misiva, Gómez le transmite a Lugones el “profundo malestar” de su cartera por la “exclusión” de Formosa en el comunicado institucional sobre la vacunación de calendario que suscribieron 22 ministros de Salud de las provincias más Nación.

El ministro de Desarrollo Humano formoseño, Aníbal Gómez Gentileza Gobernación de Formosa

En ese listado, que sigue a los tres párrafos de la declaración, no aparecen las provincias que gobiernan Gildo Insfrán y Axel Kicillof, aun cuando sus funcionarios a cargo de Salud están en el grupo de WhatsApp del Cofesa por el que el jefe de Gabinete del ministerio nacional compartió el texto pasadas las 21 del viernes, según pudo ir reconstruyendo LA NACION. En ese chat participan los ministros de Salud del país y tratan cuestiones que requieren un intercambio más urgente o ágil entre los funcionarios.

“Resulta pertinente señalar que este ministerio no ha recibido comunicación oficial alguna, ya sea por correo electrónico ni por ninguna otra vía, para la suscripción del mencionado comunicado. De haber mediado tal requerimiento, hubiéramos ratificado expresamente nuestra postura histórica y presente a favor de las vacunas y de las estrategias de inmunización como herramienta central de la salud pública”, escribió Gómez.

Durante el intercambio de ministros, que continuó pasada la medianoche del viernes, no aparece intervención alguna del representante de Formosa. El resto de sus pares iba proponiendo algún cambio de la redacción, sostener la versión original o, simplemente, expresar su acuerdo con el contenido.

“Rectificación pública”

Para el funcionario de Insfrán, la exclusión percibida “se aparta de los principios del espíritu federal que debe primar en todo lo vinculado a la prevención y la protección de la población, así como del carácter federal que debe tener la comunicación oficial”. Solicitó que, “a la mayor brevedad”, Lugones informe “los fundamentos por los cuales se adoptó la determinación de no incluir a la provincia de Formosa en dicho comunicado y que se proceda a su rectificación pública, incorporando expresamente a la provincia de Formosa entre las jurisdicciones firmantes”.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, fue el destinatario del reclamo Fabián Marelli

Estaba previsto que el documento en el que los ministros salieron de manera conjunta a decir que “todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad” en referencia a las que son parte del Calendario Nacional tomara estado público el mismo viernes dada la repercusión que había tenido la jornada antivacunas en uno de los salones del anexo del Congreso.

La demora en la difusión hasta el sábado a eso de las 12.30 se definió, con opiniones a favor y en contra, para incluir el visto bueno de todos los titulares provinciales. Solo 22 respondieron más o menos activamente en el grupo del Cofesa. El sábado, luego de que se conociera el comunicado de ministros, Nicolás Kreplak, titular de la cartera sanitaria bonaerense, fue el primero en reclamar por la exclusión. “Nos marginaron”, afirmó por su cuenta de redes sociales.

Desde el Ministerio de Salud nacional no tardaron en responder. Indicaron a LA NACION en que demoraron la difusión del documento hasta el mediodía del sábado a pesar de la insistencia de ministros porque aún faltaban sumarse algunos. Entre esos, los que habrían visto los mensajes, pero optaron por el silencio. “No quisieron participar y ahora hablan de exclusión. De manual”, señalaron.