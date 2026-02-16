Anillo de Fuego: cómo ver el eclipse solar anular desde la Argentina y todas las recomendaciones

Este martes 17 de febrero se dará un eclipse solar anular, el primero de este tipo de fenómenos astronómicos del año. Este se podrá ver de forma parcial desde el sur de la Argentina, por lo que muchos se preguntan cómo verlo para presenciar el “Anillo de Fuego”. Quienes quieran ver este evento natural deberán tomar algunas medidas de seguridad para proteger su vista.

El eclipse solar anular tendrá lugar este martes 17 de febrero GETTY IMAGES

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, debido a que el satélite natural se encuentra en su órbita en un punto alejado (cerca del apogeo), no logra cubrir completamente el disco solar. Esta alineación especial crea lo que se llama el “Anillo de Fuego”, que se presenta como un borde brillante alrededor de la Luna, un espectáculo que captura la atención de millones.

Cómo ver el eclipse solar anular desde la Argentina

De acuerdo a la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos), recomienda usar protección ocular adecuada para presenciar el eclipse solar anular. “Los eclipses solares parciales o anulares son diferentes de los eclipses solares totales porque no tienen un período de totalidad en que la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol. Por lo tanto, durante un eclipse solar parcial o anular, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada”, explica en su sitio oficial.

Para ver el eclipse solar anular, hace falta usar anteojos de protección solar para evitar daños en los ojos (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Eric Gay - AP

Por lo tanto, el organismo sugiere “mirar en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros o un visor solar de mano que sea seguro”. Vale aclarar que estos no son anteojos comunes y que las gafas de sol no alcanzan para proteger los ojos de los efectos del eclipse. “Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2″, determina la NASA.

Es sumamente importante recordar que no se debe mirar al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se usan los anteojos para eclipses o un visor solar de mano. Los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en los ojos, lo que causará lesiones graves. Para usar estos elementos, deben contar con su propia protección solar.

En caso de no contar con los anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, se puede optar por la observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol. Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Solo hace falta ponerse de espaldas al astro y mirar por el proyector.

Usar un proyector estenopeico es una solución segura para ver el eclipse solar anular mientras se le dé la espalda al sol GETTY IMAGES

A qué hora es el eclipse solar anular en la Argentina

Según información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el evento astronómico de este martes 17 de febrero comenzará a las 9.56 UT y finalizará a las 14.27 UT. La fase anular, donde el diámetro del Sol estará oscurecido dejando visible el distintivo “anillo de fuego”, se podrá apreciar entre las 11.42 UT y las 12.41 UT, con una duración de aproximadamente dos minutos.

Este tipo de eclipse es visible en una banda específica de la Tierra. Para el eclipse de febrero, será parcialmente visible desde el sur de la Argentina, así como desde Chile y el sur de África. La fase anular en su totalidad, no obstante, solo podrá ser observada desde la Antártida. Es crucial recordar que, a diferencia de los eclipses solares totales, durante un eclipse anular el cielo no se oscurece completamente, sino que mantiene un brillo diurno.

Todos los eclipses de 2026

El calendario astronómico de 2026, según el SHN, promete cuatro eclipses en total. Cada uno presenta características únicas y zonas de visibilidad diferenciadas:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida. Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.

Además del anular solar, estos son los tipos de eclipses que se podrán ver en 2026:

Eclipse total de Luna : se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista.

: se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista. Eclipse total de Sol: la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, por lo que cubre completamente el disco solar desde una franja estrecha en la superficie terrestre conocida como banda de totalidad. En esta zona, el día se oscurece como al anochecer y revela la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol y es visible solo durante estos breves minutos. Fuera de esa banda, el eclipse se observa como parcial o anular. En este caso, también se sugiere evitar verlo de forma directa.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?