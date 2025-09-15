Cuándo es la Marcha Universitaria contra el veto de Milei

Tras el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo, federaciones estudiantiles, gremios y el consejo de rectores convocaron a una marcha universitaria federal. La medida de fuerza se complementa con un paro docente en todas las casas de altos estudios nacionales, con el objetivo de reclamar el financiamiento de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario.

¿Cuándo se realizará la marcha universitaria federal?

La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una movilización federal bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”. Esta marcha universitaria tendrá lugar el día en que el Congreso trate la anulación del veto presidencial a la ley de financiamiento, el 17 de septiembre a las 15 h.

Así es el video que convoca a la Marcha Universitaria contra el veto de Milei

La protesta no se limitará al ámbito universitario, ya que se espera la participación de otros sectores afectados por medidas similares, como el de la salud pública. La comunidad académica planea unirse a la lucha que encabeza el Hospital Garrahan, con el fin de ampliar el alcance de la movilización.

Se estima que la marcha universitaria tendrá lugar entre el 17 de septiembre, el día que se debatirá en el congreso el veto Nicolás Suárez�

La ley de financiamiento educativo

La ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, establecía la actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. Además, contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias.

La falta de actualización presupuestaria generó una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, estimada por los decanos en casi la mitad. La administración pública opera actualmente con presupuestos prorrogados.

La ley del financiamiento educativo fue aprobada por el Senado el 22 de agosto Hernan Zenteno - LA NACION

El futuro del financiamiento universitario depende ahora del Congreso, ya que los legisladores deberán decidir si ratifican el veto presidencial o insisten con la ley original.

La postura de las autoridades universitarias

Los rectores de las universidades nacionales ofrecieron una conferencia de prensa para expresar su preocupación. Solicitaron a los legisladores que apoyen la ley y al Gobierno que considere a la universidad pública en el presupuesto 2026.

Conferencia de prensa del consejo superior del rectorado de la UBA Nicolás Suárez - Nicolás Suárez

Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN, resumió la situación de forma contundente: “Está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública, tal como la conocemos si no tenemos ley de financiamiento público y presupuesto 2026”.

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), anticipó medidas de ajuste en la institución: “Empezaremos con un plan de gastos operativos, a limitar los horarios de luces. La UBA funcionará en un estado crítico para poder terminar el año”.

Rector de la UBA, Ricardo Gelpi, se manifestó en desacuerdo con el veto del Presidente Nicolás Suárez

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, defendió la inversión en educación y argumentó que la aplicación de la ley vetada requería una inversión del 0,14% del PBI, una cifra que calificó de “absolutamente marginal”.

Además de la marcha universitaria, los gremios docentes convocaron a un paro nacional el pasado 12 de septiembre, con el fin de reclamar el financiamiento para las universidades.

