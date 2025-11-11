Accidente en el tren Sarmiento: qué se sabe del descarrilamiento cerca de la estación Liniers

Una formación de la línea Sarmiento se descalzó de las vías este martes por la tarde en las inmediaciones de la estación Liniers. El accidente dejó un saldo de 20 personas heridas y provocó la interrupción del servicio, que no llega a la terminal de Once. Equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir a los afectados y evacuar a los pasajeros del convoy que se encontraba lleno al momento del siniestro.

Cuáles son los detalles y posibles causas del incidente

El hecho ocurrió a las 15.50 en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Timoteo Gordillo. La formación se dirigía hacia la terminal de Once cuando, a baja velocidad, tres de sus vagones se descalzaron y quedaron desplazados sobre una vía paralela. Las autoridades de Trenes Argentinos aún no informaron las causas oficiales del suceso.

No se registran heridos de gravedad

Una de las hipótesis principales, según detallaron desde el canal LN+, apunta a un desperfecto en el mecanismo de cambio de vías. Este fallo habría provocado que parte del tren se desviara de su carril original mientras se aproximaba a la plataforma. El personal de bomberos y Defensa Civil revisó la totalidad de los vagones y confirmó que no había personas atrapadas en su interior.

El saldo de heridos y la evacuación de los pasajeros

El Sistema de Atención de Emergencias Médicos (SAME) asistió a los afectados en el lugar del hecho. En total, 20 personas resultaron heridas, de las cuales nueve fueron trasladadas con politraumatismos a diferentes centros de salud. Los damnificados se derivaron al Hospital Santojanni, al Vélez Sarsfield, al General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y al General de Agudos C. Grierson. Los otros once heridos recibieron atención médica en el sitio y no requirieron internación.

Tras el descarrilamiento, se activó el protocolo de evacuación. El tren se encontraba con una gran cantidad de usuarios debido a que el incidente ocurrió cerca de la hora pico de regreso a los hogares. Los pasajeros descendieron de los vagones y debieron caminar por las vías para alejarse de la zona del siniestro.

Los pasajeros fueron evacuados

Cómo vivieron el accidente los testigos y pasajeros

Un testigo que observó el hecho desde su departamento relató su experiencia al canal TN. “Yo estaba trabajando, vivo en un piso doce con vista a la cancha de Vélez y escuché a la barrera de Barragán”, explicó. Luego detalló el momento exacto: “Sentí un estruendo muy fuerte y me asomé y vi que salía humo de la formación del tren hacia Once, que eso debe ser el primer descarrilamiento y veo que se empieza a querer frenar y hace todo un humo mucho más importante”.

Un pasajero que viajaba en uno de los vagones afectados contó el temor que sintió. “Estaba con un amigo, nos subimos normalmente al tren en Liniers al salir del colegio. Nos sentamos y cruzamos la vía de Vélez y escuchamos un ‘crack’”, narró el joven. Sobre la reacción dentro del coche, agregó: “De repente el tren se fue para adelante y se frenó y empezó a salir humo por todos lados. La gente estaba desesperada. Yo estaba asustado por el humo, pensé que nos íbamos a ahogar”.

Una persona rompió un monitor de la estación del Tren Sarmiento tras el descarrilamiento

La interrupción del servicio y los desmanes en la estación de Once

La empresa Trenes Argentinos informó que el servicio de la línea Sarmiento funciona de manera limitada. Las formaciones solo circulan entre las estaciones de Castelar y Moreno, sin llegar a la cabecera de Once en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades estiman que la normalización del servicio demandará al menos cuatro horas de trabajo en el área del accidente.

La suspensión del recorrido generó complicaciones y malestar entre los usuarios. En la estación de Once se registraron algunos desmanes. Un video que circuló en redes sociales muestra a un hombre que utiliza una estructura metálica para destrozar una de las pantallas de información al público ubicadas dentro de la terminal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.