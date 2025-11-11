Quién es el futbolista que murió ahogado en el río Paraná

El cuerpo de un joven futbolista que murió ahogado en el río Paraná fue encontrado este lunes por la mañana en Misiones. El adolescente de 17 años desapareció el domingo por la tarde mientras nadaba con amigos y recientemente había concretado su transferencia a un club de la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo ocurrió después de un intenso operativo de búsqueda en la zona de la avenida Julio Piró, en Villa Cabello.

Quién era Dilan González

Dilan González, de 17 años, era una reconocida promesa del fútbol local en la provincia de Misiones. Su carrera deportiva comenzó a los ocho años en el Club Atlético Bartolomé Mitre, institución donde desarrolló toda su formación.

González se destacaba por su talento y disciplina. Su perseverancia le permitió alcanzar un hito en su trayectoria solo cinco días antes de su muerte. El deportista firmó un acuerdo para continuar su carrera en el club porteño Vélez Sarsfield, un equipo de la Primera A. Su pase a una de las instituciones más importantes del país generó grandes expectativas en su entorno.

Cómo ocurrió el accidente

Los hechos sucedieron el domingo. Durante la mañana, Dilan González jugó su último partido para el Club Atlético Bartolomé Mitre. Horas más tarde, el joven decidió pasar la tarde junto a un amigo y su novia en las inmediaciones del río Paraná. El grupo se encontraba en un área cercana a la avenida Julio Piró, en la localidad de Villa Cabello.

Alrededor de las 18:30, sus allegados alertaron a la Policía. González ingresó al agua para nadar y no volvió a la superficie. Sus acompañantes pidieron ayuda de inmediato a las autoridades locales, quienes activaron el protocolo de búsqueda.

El operativo de búsqueda y el hallazgo del cuerpo

Tras la denuncia de la desaparición, se montó un operativo especial para encontrar al adolescente. Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) lideró las tareas de rastrillaje en el río. La búsqueda se extendió durante varias horas, desde la tarde del domingo hasta la mañana del lunes.

Los rescatistas de la PNA hallaron el cuerpo sin vida de Dilan González. El cadáver flotaba en el agua en una zona cercana al lugar donde fue visto por última vez. Un equipo de Psicología Policial se presentó en el lugar para brindar contención y asistencia a los familiares del joven en medio de la conmoción por la noticia.

La despedida de su club de origen

El Club Atlético Bartolomé Mitre publicó un comunicado para despedir al futbolista que se formó en sus filas. La institución expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de sus talentos más queridos.

“Con profundo dolor, hoy nos toca despedir a Dilan, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club. Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme”, manifestaron desde la entidad deportiva.

El mensaje destacó también las cualidades personales y profesionales del joven: “Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del Gigante acompaña a su familia y abraza a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno”.

