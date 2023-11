escuchar

Uno de los datos más relevantes de la encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) el año pasado expone que existe un repunte del cáncer de piel en personas por debajo de los 50 años. El relevamiento refiere que el 40% de los melanomas se diagnostican antes de los 55. Por eso, la 30° Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel que organiza la SAD –entre mañana y el viernes– busca concientizar a la población sobre el daño que causa la exposición solar.

Sobre este punto, Carla Minaudo, médica especialista en dermatología, miembro de la SAD y coordinadora de la campaña (M.N. 101.982), afirma que, si bien el cáncer de piel predomina en adultos de mediana y avanzada edad, es decir, por arriba de 50 o 60 años, en las últimas décadas comenzaron a observarse más casos en pacientes jóvenes, alrededor de los 40 años. “Esto vale para el carcinoma basocelular, de comportamiento menos agresivo, pero también para el melanoma, que es de mayor peligrosidad”, aclara la especialista.

Sostiene, además, que la hipótesis del aumento de aparición de la enfermedad en jóvenes está relacionada con los cambios en el estilo de vestimenta, dejando más piel expuesta a los rayos UV. También se vincula con las actividades recreativas y deportivas al aire libre, sin la protección adecuada y en horarios peligrosos. “Siguen tendencias estéticas de moda sin tener en cuenta los riesgos. Por ejemplo, vemos jóvenes y adolescentes que se exponen a las camas solares o al sol del mediodía para estar bronceados porque su círculo social y las redes sociales lo imponen”, advierte. Por otra parte, señala que si los pacientes consultan a tiempo para controlar sus manchas o lunares, es más probable la detección precoz del cáncer de piel.

La exposición al sol en horarios inadecuados, un factor de riesgo mauro Rizzi - LA NACION

Un diagnóstico inesperado

Viviana Stüber es ama de casa y niñera, vive en Villa Mantero, Entre Ríos, y a los 47 recibió el diagnóstico que no esperaba de un melanoma. “Fui a la dermatóloga porque un lunar me sangraba un poco, aunque no tenía dolor. Me diagnosticaron melanoma y yo no conocía la enfermedad”, cuenta. Pasó por una cirugía en la que se lo extrajeron, pero el melanoma había hecho metástasis en los pulmones y en el cerebro, por lo que fue sometida a otra operación y radiocirugía.

Luego siguió con tratamientos de inmunoterapia que resultaron efectivos. “Hoy en día me siento muy bien, haciendo los controles necesarios, disfrutando los momentos y viendo la vida de otra manera. Mi familia y amigos son las personas que me ayudaron siempre a salir adelante”, señala. A la vez, reconoce que las personas no toman magnitud de lo que significa tener cáncer de piel y todo lo que puede ocasionar. “Hay información, pero creo que debería haber más conciencia”, dice.

De acuerdo con un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020, la radiación solar genera aproximadamente 1,5 millones de cánceres al año y, según la SAD, el cáncer de piel es el tipo más común de los cánceres en el ser humano. En tanto que, según describe Graciela Manzur, jefa de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas (M.N. 63.141), los tipos más comunes de esta patología son:

el carcinoma basocelular (80% de los casos), que suele aparecer en las áreas más expuestas al sol, crece lentamente y rara vez se propaga a otras partes del cuerpo;

(80% de los casos), que suele aparecer en las áreas más expuestas al sol, crece lentamente y rara vez se propaga a otras partes del cuerpo; el carcinoma espinocelular (12%), que se propaga más rápidamente;

(12%), que se propaga más rápidamente; el melanoma (5%), uno de los más agresivos, que se origina en los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel.

Se suma como predisposición para el cáncer de piel la presencia de más de 50 lunares o lunares atípicos Pixel-Shot - Shutterstock

En cuanto a las causas, Andrés Politi, médico dermatólogo (M.N. 73.970) y coordinador de la campaña, expresa que se definen en un 90% por exposición al sol, en un 5% por uso de cama solar y un 5% proviene de causas genéticas. “Si bien, el promedio de aparición de cáncer de piel sigue estando alrededor de los 50 años, se empezaron a ver límites un poco más bajos”, detalla. Y explica que una investigación que se hizo en Estados Unidos hace unos cinco años, a partir de que un grupo muy grande de mujeres sub-40 tuvieran melanomas, se relacionó directamente con que eran chicas que iban con la madre a la cama solar.

En el caso puntual del melanoma, se describen dos casuales: uno por acumulación, “por ejemplo, en el caso de un guardavida, un albañil que están expuestos de forma continua y prolongada”, y otro por quemaduras, “quien tiene tres o cuatro quemaduras de sol importantes ya tiene aumentado el riesgo”.

Para Minaudo, además, el riesgo aumenta en las pieles menos pigmentadas. “Tener piel clara, pelo rubio o pelirrojo y ojos claros, con tendencia a la quemadura solar y a la formación de pecas, constituye un factor de riesgo. Aquellos que, si se exponen al sol, se queman con enrojecimiento y sin bronceado, tienen mayor predisposición a desarrollar un cáncer de piel”, detalla la dermatóloga. Y explica que la melanina es el pigmento que protege a las células epidérmicas de los efectos de la radiación solar, formando una capa que recubre al núcleo de las células y absorbe las radiaciones. Las pieles claras tienen menos cantidad de pigmento protector y esto deja a las células más desprotegidas y los núcleos quedan expuestos a los rayos cancerígenos. “Se suma como predisposición para el cáncer de piel la presencia de más de 50 lunares, los lunares atípicos y los antecedentes familiares o personales de la enfermedad, entre otros”, añade.

José Mordoh dirige desde hace más de 35 años un equipo científico que logró una vacuna terapéutica contra el melanoma

Respecto de la vacuna contra el cáncer de piel grave desarrollada por la Fundación Sales e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que estará disponible en los próximos meses, Politi aclara que se trata de un tratamiento para melanomas avanzados. “La palabra vacuna confunde, porque se entiende como lo que recibo para no tener una enfermedad. En este caso, la persona ya tiene el melanoma que produce muchos antígenos y una manera más de encararlo es con esta ‘vacuna’, que es una forma de inmunoterapia pasiva contra los antígenos”, aclara. “Va a estar disponible en el país y, como siempre que sale un nuevo medicamento, luego hay que ver qué lugar tiene en el universo de tratamientos que cumplen esa función”, describe.

Mujeres al frente

Un dato clave del estudio realizado por la SAD durante 2022 es que siete de cada diez personas que participaron de la encuesta fueron mujeres (69,3%). El informe, que abarcó 17 provincias más la ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de 3635 personas, determinó que el porcentaje de mujeres que se protege a diario del sol es significativamente mayor al de hombres, con un 32,7% y un 19,7% respectivamente. A la vez, un 20,2% de hombres dice no cuidarse nunca la piel, mientras que un 14,5% de mujeres coincide en este hábito.

En cuanto al rango etario, arrojó que a mayor edad es mayor el porcentaje de personas que se protege del sol todos los días; mientras un 26,4% de los participantes de hasta 24 años se protege a diario, en el caso de los mayores de 64 el porcentaje alcanza el 30,7%. Por otra parte, el informe analizó que un 69,6% elige la protección solar como medida preventiva, un 40,2% tiene en cuenta el uso de ropa y la búsqueda de sombra, y solo el 21,5% tiene en cuenta el horario de exposición.

Un dato positivo es que se evidencia un incremento de participantes que se protegen del sol: en 2016 un 24,7% aseguraba protegerse a diario, cifra que en 2022 se elevó al 28,8%.

De los hombres encuestados, el 6,6% tuvo cáncer de piel, mientras que entre las mujeres que participaron el 3,9% tuvo la enfermedad. La prevención es fundamental y, en ese sentido, Politi destaca que hay tres consejos básicos para tener en cuenta. El primero es el autoexamen, “la gente debe mirarse periódicamente la piel y observar todo aquello que cambie”, enfatiza. “Es como cuando uno sale de su casa y recorre la cuadra, la conoce, pero si un quiosco cerró, enseguida lo nota. Por eso, la única forma es mirar, mirar y mirar”, aconseja.

Es muy importante la visita al dermatólogo para saber si somos una persona de riesgo o no y nos advierta sobre cuidados específicos, Studio Romantic - Shutterstock

En segundo lugar, es importante la visita al dermatólogo para que nos diga si somos una persona de riesgo o no y nos advierta sobre cuidados específicos, si los necesitamos. Por último, Politi recomienda tener cuidado con el sol y profundiza: “Es necesario exponerse menos y evitar el horario del sol cuando la sombra es corta; para Buenos Aires, en verano, de 10 a 16. Conviene utilizar todo lo que sea sombra desde un árbol, una sombrilla, una carpa, ropa, sombrero de ala ancha y anteojos oscuros”.

En cuanto a los protectores solares, sugiere inclinarse por los de amplio espectro con protección para los rayos UVA y UVB; el factor no debe ser menor a 30 y es necesario aplicarlo 20 minutos antes de la exposición, así como reaplicarlo cada dos horas o después de que la piel se mojó o se humedeció. “Los dos errores más comunes en el uso de protectores son la poca cantidad y no renovación”, sentencia.

Con una economía en crisis, el precio de los protectores solares pone muchas veces en jaque el cuidado, de manera que un punto importante consiste en prestar atención al horario de exposición y a la cantidad de horas.

Chequeos gratuitos

Durante la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, entre mañana y el viernes, se realizarán chequeos gratuitos en centros de salud de todo el país con el objetivo de promover la revisión de lunares por especialistas en dermatología. La iniciativa incentiva a que todas las personas que tengan dudas o presenten algún síntoma puedan acercarse. Los establecimientos adheridos y los turnos disponibles pueden consultarse en http://cancerdepiel.org.ar.

Uno de los centros que participa de la campaña es el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mediante su División de Dermatología, donde durante estos días se realizarán controles gratuitos por demanda espontánea de 8 a 11 y de 13 a 15. Más allá de la campaña, el servicio del hospital está abocado todo el año a la detección temprana de lesiones precursoras del cáncer; se puede solicitar turno de lunes a viernes de 9 a 16 en la ventanilla de consultorios externos, en Paraguay 2250. También es posible sacar turno a través de la web del nosocomio.

Por su parte, Laboratorios Andrómaco, que colabora activamente con la realización de la campaña de la SAD, lleva adelante la iniciativa “Estás a tiempo” con el objetivo de concientizar sobre la enfermedad. Pone el foco en que el cáncer de piel es uno de los más prevenibles y tratables. Además, advierte que las quemaduras solares aumentan el riesgo aun si sucedieron durante la infancia y que es posible desarrollar un melanoma sin sentir dolor o molestia.

