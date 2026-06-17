Al menos cinco jóvenes agredieron a un chico a piñas y patadas a la salida de un boliche en Neuquén

Una brutal golpiza fue registrada el pasado domingo en un boliche de Centenario, Neuquén. Un grupo de al menos cinco jóvenes siguieron a un chico de 16 años a la salida del local bailable, lo rodearon y lo golpearon con extrema violencia. La víctima sufrió varias lesiones y debió ser trasladado a un hospital. La policía busca identificar a los agresores.

Todo sucedió cerca de las 6 de la mañana del domingo, en un boliche sobre la calle Paraguay del barrio Sarmiento. La secuencia fue captada por personas presentes en la escena, que registraron lo ocurrido con sus celulares.

Las grabaciones muestran cómo el grupo se acercó y rodeó a la víctima. Poco después, las piñas y patadas se desataron, mientras uno de ellos lo agarraba de la remera. En medio de los golpes, la víctima fue tirada al piso, mientras el grupo le pegaba aprovechando su vulnerabilidad. Alrededor, nadie se acercaba. Solo algunos pedían -a los gritos y sin intervenir- que la agresión se frene.

Uno de los agresores más violentos captura

Los jóvenes continuaron con la golpiza: le pegaron piñas en la cara y le dieron patadas en el cuello y las costillas. Uno de los agresores se mostró particularmente ensañado con la víctima. Aun cuando todos habían frenado con la golpiza, este joven, de buzo gris, tomó a la víctima de su remera y la arrastró por el piso.

“No, no, no...”, se escuchó que dijo el joven con un grito desgarrador. Sin embargo, eso no detuvo al atacante, que continuó sin piedad y le dio piñas y cachetadas que podían escucharse en los alrededores. Un hombre atinó a intervenir: con las manos en los bolsillos, le dijo al agresor que parara. “Santi, dejalo, basta”, gritó alguien que parecía conocerlo.

Solo una joven se metió en el medio para frenar la brutal escena. La chica corrió hacia el agresor. “Basta, ey, basta”, dijo, mientras empujaba a los involucrados para que se alejaran de la víctima. ”Soltalo, dejalo", reclamó la joven, mientras empujaba al joven que parecía empecinado en continuar con la golpiza. “Le sacó un diente”, dijo otra persona detrás de la cámara.

🔴 Violenta golpiza a la salida de un boliche en Centenario



👉 Un joven fue brutalmente atacado por al menos cinco personas durante la madrugada del domingo a la salida de un local bailable del barrio Sarmiento, en Centenario. pic.twitter.com/0DyWbd5Eqr — Alerta Digital (@alerta_digital_) June 16, 2026

Unos segundos después el ataque cesó y fue la joven quien ayudó a la víctima a pararse.

La víctima sufrió heridas en su cara y cuello y debió ser trasladado al Hospital Natalio Burd, donde recibió asistencia médica. Se encuentra fuera de peligro.

Varios días después de que trascendieran las imágenes, la familia del joven agredido realizó el martes la denuncia correspondiente en la Comisaría 5ta. Los efectivos investigan las grabaciones para identificar a los agresores.

La madre del joven señaló a Diario Río Negro que los involucrados también serían menores de edad.

El medio local LM Neuquén reportó que los padres de algunos agresores se contactaron con la familia de la víctima y manifestaron que se harían cargo de lo ocurrido. Los vecinos de Centenario se quejaron públicamente de la falta de control policial en la zona de barrio Sarmiento, donde suelen desencadenarse este tipo de peleas.