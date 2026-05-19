Cierra Jesse James, el histórico boliche de zona oeste, y comienza su demolición

Trabajadores comenzaron a desmontar la cartelería del histórico boliche de zona oeste Jesse James para dar inicio a su demolición. La noticia conmocionó a los vecinos de Isidro Casanova, al sur del partido de La Matanza, por lo que representó el local bailable para la zona.

La noticia se conoció luego de que una vecina se acercara al boliche en la avenida República de Portugal al 3100, a la altura del kilómetro 21 de la Ruta Nacional 3, y viera a los trabajadores removiendo elementos del frente del establecimiento.

El boliche se caracterizó por su particular diseño del Lejano Oeste (Western en inglés), que atrajo a miles de visitantes por año -uno de sus lugares más distinguidos era una locomotora que tenía en su interior, donde los habitués solían ir a sacarse fotos.

El boliche estaba ambientado como el Lejano Oeste Facebook

Funcionó como matiné, boliche y para recitales, con pistas de electrónica y clásicos que lo convirtieron en una referencia para la juventud local. Supo ver a figuras famosas a nivel mundial, tanto de la música como de otros ámbitos. Diego Maradona fue visto en el local en 2017.

Artistas de gran talla tocaron en Jesse James. Históricos argentinos como Soda Stereo, Virus, Sumo, Charly García y Turf, pero también referentes actuales como Bad Bunny, Duki, Ozuna, Karol G, La Joaqui, LGante, Ecko, entre otros. Pasaron también bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, Los Cafres, Guasones, y más.

Quedó asociado a una época particular de la cultura nocturna bonaerense y los residentes de la zona lo comparan con otros espacios históricos como Pinar de Rocha.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra al predio lleno de escombros, con grandes excavadoras y topadoras trabajando alrededor. Solo parte de la pared del frente continuaba erguida: diseños característicos del Viejo Oeste, con colores marrones y claros y arquitectura típica de aquella época, permitían que la nostalgia permanezca.

En el medio de los escombros, una baranda vieja, de madera y de estilo Western estaba rota en pedazos. En la parte de afuera, la puerta está grafiteada y ya gastada. El resto se redujo a tierra.

Medios locales como Diario La Primera reportaron que por el momento se desconoce el destino que tendrá el inmueble, pero aseguraron que circulan versiones de que podría ser un complejo de viviendas, un restaurante tradicional o un espacio de cena-show.

La noticia impactó a la comunidad, que comentaron con tristeza en redes sociales. “Los cumpleaños con entrada gratis, vaso de sidra y pizza, el bolsito de regalo, la hermosa música de rock bolichero, cumbia, y todos los ritmos. La verdad para el que iba a disfrutar y bailar era genial”, escribió un usuario.

Comenzó la demolición de Jesse James, el histórico boliche de zona oeste

La hija del encargado de la dirección de arte del establecimiento comentó también y sumó que “tenía detalles de la época Western muy bien logrados, carrozas y el ambiente de madera”. “Tuvo grandes momentos”, sumó.

“En junio cumplo 50. Pisé Jesse James en 1993... cumplía 17. Los recuerdos más lindos: bailar en los parlantes toda la noche. Siempre en mi corazón”, señaló otro usuario con mucha nostalgia.

“Que linda y sana adolescencia pase ahí con amigos de la matiné. Siempre le cuento alguna anécdota a mi hija de 19 años. Ver a los más grandes bailar rock, encontrarte a todos ahí, en el mismo lugar de siempre. Esas dos porciones de pizzas que eran las mas ricas del mundo en ese momento. Ya hace 23 años de todo todo eso!! Lindos recuerdos, lindas personas en un mismo lugar que nos unía”, añadió otra.

“Desde los 14 a los 20 años, viernes, sábados, algún miércoles de maratón, miles de almanaques en casa, recuerdos de la pizza y la cerveza otros recuerdos me los guardo jaja. La mejor época la vivimos los +30, eso nadie lo puede negar...”, recordó otro.