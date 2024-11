Alerta amarilla por ráfagas de viento para Buenos Aires y otras 15 provincias

Luego de las lluvias del domingo que significaron un ligero descenso de la temperatura en plena primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta, en este caso amarilla, por ráfagas de viento para la ciudad y la provincia de Buenos Aires y otras 15 provincias y advirtió por tormentas y precipitaciones en algunas zonas del país.

La alerta amarilla del SMN advierte acerca de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas ”, ante la velocidad del viento que se proyecta y que afectará a las diferentes provincias.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico del tiempo indica que el lunes el cielo estará parcialmente nublado y ventoso, y la temperatura rondará entre 19°C y 25°C de máxima, pasado el mediodía. La jornada se transitará sin lluvias, pero con vientos del sudoeste que correrán a una velocidad de hasta 41 kilómetros por hora. Similares condiciones se esperan para la provincia de Buenos Aires, pero con vientos aun mayores en el interior, cercanos a los 70 km/h.

Las provincias con alerta amarilla para el lunes 11 de noviembre

Por otro lado, en el litoral, las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se verán afectadas no solo por ráfagas de viento sino también por las lluvias que avanzan desde el sur del país en dirección noroeste. En tanto, que la máxima prevista llegará hasta las 37°C y 40°C en el norte y promediará los 30°C en el resto.

De igual forma, se prevén tormentas con actividad eléctrica para las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy. Mientras que La Pampa, Santiago del Estero, Córdoba y las regiones del oeste de La Rioja y Catamarca también están bajo alerta amarilla por ráfagas de viento. Al igual que el sur de Chubut y la costa atlántica de Río Negro.

Se esperan vientos y lluvias para gran parte del país

Según las recomendaciones del SMN, durante una alerta amarilla se debe evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Ante el aviso de tormentas, el organismo recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, además, con la intención de minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.

