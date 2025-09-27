Alerta por ciclogénesis y lluvias: el pronóstico del clima para este sábado 27 de septiembre

Si bien las marcas repuntaron en las últimas horas tras jornadas frescas, el fin de semana comienza inestable por el desarrollo de una ciclogénesis -un proceso meteorológico asociados a fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad dado por el desarrollo o intensificación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera- en la región central del país y el avance de un frente frío.

Previsiones del SMN para AMBA

Este clima gris volverá a manifestarse en precipitaciones y tormentas de variada intensidad en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Desde la madrugada se percibe un cambio abrupto de las condiciones climáticas en AMBA precedida por actividad eléctrica.

Se espera una mañana con 14ºC, con probabilidad de chaparrones ráfagas del noreste y cielo nublado al mediodía y a la tarde. Las lluvias dejarían acumulados del orden de los 15-30 mm y estarán acompañadas por ráfagas que oscilarán entre los 35 y 60 km/h dentro del AMBA. La máxima podría alcanzar los 18/19 °C.

Cómo sigue el finde

Asimismo, se espera una notable disminución de la nubosidad en la noche y trasnoche de sábado que posibilitará el regreso del sol y aire frío y seco. Se confiará de poco un tarde domingo primaveral con ambiente de templado a fresco, con 16-15 °C para la noche.