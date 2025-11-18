LA NACION

Alerta por una nube de polvo que llegó a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el viento proviene de la Patagonia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El polvo patagónico llegó a Buenos Aires tras el temporal
El polvo patagónico llegó a Buenos Aires tras el temporal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este martes que el polvo patagónico que se levantó tras el intenso temporal, impulsado por fuertes vientos del sudoeste, llegó a varias ciudades costeras bonaerenses con reducción de visibilidad e incluso al Área Metropolitana de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Un prestigioso cirujano será declarado personalidad destacada de la ciudad
    1

    “Gigante de la cardiología infantil”: un prestigioso cirujano será declarado personalidad destacada de la ciudad

  2. Comenzó el peritaje en Ezeiza: dónde se generó el incendio y las hipótesis de los investigadores
    2

    ¿Qué causó la explosión? Comenzó el peritaje en el Polígono Industrial de Ezeiza, donde todavía hay columnas de humo

  3. El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros
    3

    El Trambús realizó su recorrido inaugural por la ciudad: el veredicto de los pasajeros

  4. Emiten alerta naranja y amarilla por vientos y lluvias para este martes
    4

    Hay alerta amarilla por vientos y lluvias para este martes 18 de noviembre: las provincias afectadas

Cargando banners ...