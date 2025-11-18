Alerta por una nube de polvo que llegó a Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el viento proviene de la Patagonia
1 minuto de lectura
LA NACION
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este martes que el polvo patagónico que se levantó tras el intenso temporal, impulsado por fuertes vientos del sudoeste, llegó a varias ciudades costeras bonaerenses con reducción de visibilidad e incluso al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Noticia en desarrollo
LA NACION
