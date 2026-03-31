Habló Nicole Pocovi, la novia que se casó en la Quebrada de las Conchas, zona protegida de Salta

En un intento de dejar atrás las repercusiones, este martes habló Nicole Pocovi, la mujer que se casó con Federico Maran el pasado fin de semana en la Quebrada de las Conchas, una zona protegida de Salta. El evento es investigado por la Justicia luego de que autoridades provinciales denunciaran que se realizó con un permiso presuntamente falso. En diálogo con LA NACION, la joven responsabilizó a la propietaria del lugar, a quien le alquiló el predio para realizar la boda, que contó con luces, música e infraestructura.

“Estoy intentando que pase todo esto. Realmente es agotador”, introdujo Pocovi a este diario, a más de una semana de los festejos, que se extendieron durante cuatro días en Cafayate. La polémica surgió porque el lugar del evento central —en el paraje La Punilla— es un área protegida y, según la municipalidad, los organizadores no contaban con la habilitación correspondiente y además presentaron una autorización con firma falsa.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

“El permiso que otorga la Secretaría de Medio Ambiente es responsabilidad de la propietaria, quien aseguró haberlo tramitado y quien fue denunciada por presuntamente haber presentado documentación falsa”, marcó Pocovi en referencia a Lucía Grajales Soriano, dueña del terreno.

El documento utilizado para el casamiento en Salta, denunciado como falso

La mujer afirmó además que ni ella ni su esposo participaron en los trámites. “Somos clientes. De eso se encargan los propietarios”, señaló.

También defendió la realización del evento y aseguró que no hubo daño ambiental. “Se hizo en una propiedad privada, con supervisión de guardaparques de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes corroboraron que el predio quedó en las mismas condiciones”, indicó.

En este contexto, destacó el impacto económico del festejo. “Generó trabajo para unas 100 personas de manera directa, además de movimiento en hoteles y restaurantes”, agregó.

A modo de cierre, negó que el casamiento se haya podido hacer en la reserva por una situación de “privilegio”, como por ser hija de Marcelo Pocovi, padre del hijo menor de Zulemita Menem. Este no es el único vínculo con el poder de la joven. Tiene al menos dos hermanos, Kevin y Alan. El primero aparece vinculado a Inversora Eslava SA, empresa con la que el PAMI un contrato de alquiler por 36 meses de un edificio en Buenos Aires, por más de $2700 millones en 2024.

Kevin Pocovi en Mar-a-Lago

Su otro hermano está investigado en la “causa Andis”. El fiscal federal Franco Picardi lo acusó de recibir pesos y dólares de Miguel Ángel Calvete y “otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos” y abocarse a su posterior lavado a través de, por ejemplo, criptomonedas.

“El lugar lo conseguimos mediante la organización (wedding planners) que encontró este espacio privado. Después de haber consultado con gente local de Cafayate, llegamos a ese lugar. Cualquiera lo podría haber alquilado”, cerró.

Festejo en la naturaleza

Las celebraciones por el casamiento —llamado “Cafayate Fantasy”— tuvieron lugar del 20 al 23 de marzo. El caso escaló luego de que se viralizaran imágenes de la boda dentro del área protegida. En el lugar había sillones de diseño, una cabina de DJ y una carpa con una pista de baile, donde durante toda la noche sonó electrónica a todo volumen.

El casamiento en Quebrada de las Conchas

Esto derivó en una denuncia por parte de las autoridades de la provincia y de la municipalidad de Cafayate porque aseguran que el evento no tenía la autorización correspondiente. El municipio advirtió que el uso de luces y sonido potente en el paraje afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

La fiscal Sandra Rojas inició el viernes la investigación para determinar una falsificación de instrumento público o maniobras ilegales para habilitar el casamiento.

Fue el sábado que se conoció el documento que presentó Grajales Soriano para justificar la instalación de estructura como luces, DJ, catering y montaje. Sin embargo, el secretario de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, denunció que no firmó ese permiso.

Imágenes de la celebración del casamiento de la polémica en Cafayate

El texto -al que accedió LA NACION- indica que se autoriza la realización de un evento privado en un sector de la Quebrada de las Conchas. Además, se menciona la fecha de la boda (marzo 2026) y la ubicación aproximada dentro del área natural.

El documento que denuncian que es falso

En la segunda hoja se encuentra la firma de Aldazábal que aparece como “pegada”, es decir, como un recorte insertado digitalmente, no integrada al documento. Además, tal como denunció el gobierno local, no cuenta con número de expediente, ni número de resolución ni sello oficial del organismo.

Las fotos del evento

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

Polémica por una boda en un área protegida en Cafayate Informate Salta

Hubo más de 100 invitados Noticias NOA

Quebrada de las Conchas es un área protegida Radio Luz

La ambientación de la boda en Cafayate Informate Salta

Los novios protagonistas Informate Salta