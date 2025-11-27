Anuncian tormentas y fuertes vientos por 48 horas en Buenos Aires: estas son las zonas afectadas

Al igual que ocurrió en las últimas semanas, se espera que este fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esté marcado por fuertes tormentas y tenga un notable descenso de la temperatura. Luego de varias jornadas en las que la máxima subió hasta alcanzar los 32 grados este jueves, se prevé que las lluvias lleguen esta noche y se extiendan, por lo menos, por las próximas 48 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que rige sobre la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense. Allí, además de la abundante caída de agua se espera la presencia de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo, con valores de precipitación acumulada de entre 40 y 60 milímetros.

Las zonas de Buenos Aires que serán afectadas por la alerta amarilla. SMN

Estos “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” por los que advirtió el organismo nacional llegarán este jueves por la noche y producirán un marcado descenso de las temperaturas con respecto de los últimos días.

El aviso rige principalmente sobre el oeste de la provincia de Buenos Aires, por lo que afecta tanto al AMBA como a la costa atlántica y a otras localidades como Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles, Suipacha, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

Las tormentas sobre la provincia de Buenos Aires este viernes. Windy

En tanto, según el parte del organismo nacional, este jueves en el AMBA seguirá el descenso de aire caliente que dejará otro día con características veraniegas. El amanecer mostró algo más de nubosidad que los últimos días, pero mantuvo vientos del noreste que permitieron una mínima que comenzó en 21ºC. Se espera una tarde de calor, con una máxima de 32 grados, viento moderado del norte y cielo parcialmente nublado.

El viernes, después de las tormentas pronosticadas, volverá la circulación de aire frío. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, vientos leves del sur y mínima de 20ºC. La tarde conservará el cielo mayormente cubierto, volverá a mostrar una ligera inestabilidad e intensificará la velocidad de viento desde el sudoeste, lo que recortará la máxima en 26ºC.

Las recomendaciones del SMN

De cara a estos fenómenos meteorológicos fuertes, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: