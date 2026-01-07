Así es el exclusivo hotel boutique que solo permite adultos y que es un gran plan para ir con tu pareja este verano

Sobre el kilómetro 532 de la ruta 11, a tan solo media hora del centro de Mar del Plata, una edificación de formas irregulares cambia su destino original de vivienda familiar para recibir turistas. El hotel Locus Solus abre sus puertas esta semana con una propuesta de hospitalidad enfocada en la privacidad y el descanso sin niños, ideal para quienes buscan una desconexión total frente al mar. Tras años de estar la obra parada, finalizó su construcción y ofrece una alternativa de lujo en el límite entre Los Acantilados y el barrio Marisol.

Locus Solus Hotel Singular Los Acantilados, Mar del Plata. 3 de Enero 2026. Mauro V. Rizzi

El exclusivo hotel boutique: “Locus Solus”

El establecimiento opera bajo una política estricta de admisión: no se permiten menores de edad ni mascotas. La capacidad máxima llega a 31 personas distribuidas en 15 habitaciones dobles en suite, todas con diseño y decoración diferentes, de las cuales 13 de ellas poseen vista al mar.

Mauro V. Rizzi

La habitación principal, denominada Locus Solus, se ubica en el punto más alto y constituye la única opción para tres huéspedes. El costo por noche en esta unidad asciende a US$360, mientras que las restantes parten desde US$240.

Locus Solus Hotel Singular Los Acantilados, Mar del Plata. 3 de Enero 2026. Mauro V. Rizzi

En diálogo con LA NACION, el gerente general del establecimiento, Shadi, detalló el enfoque del servicio: “Es un hotel solo para adultos, con propuesta de tranquilidad, spa con terapias alternativas y reconexión con la naturaleza”. También resaltó la importancia del equipamiento: “El detalle será lo que nos diferencie y lo que valorarán quienes nos visiten”.

En "Locus Solus" no se premiten niños ni mascotas Mauro V. Rizzi

El vínculo con la literatura y la experiencia sensorial

El nombre del hotel, Locus Solus, significa “lugar único” y rinde homenaje a una novela escrita por el francés Raymond Russell hace más de un siglo. La obra narra la historia de un científico que muestra su propiedad en los suburbios de París. Un ejemplar del libro descansa en la mesa del lobby junto a una biblioteca que acompaña la irregularidad del edificio.

La propuesta busca estimular los sentidos. El revestimiento interior prioriza la madera y las ventanas irregulares replican el concepto de inclinación. El sistema de sonido ambiente en los pasillos reproduce audios de pájaros, olas del mar, grillos, viento o relatos de historias locales. Los accesos se gestionan mediante una pulsera de diseño con microchip que el huésped conserva como souvenir. En concordancia con la temática literaria, los pasillos se denominan pasajes y las habitaciones, capítulos.

En "Locus Solus" los pasillos se denominan pasajes y las habitaciones, capítulos. Mauro V. Rizzi

Apertura y servicios gastronómicos

La inauguración oficial se programó para este miércoles 7 de enero y la apertura a los huéspedes será el próximo viernes 9 de enero. El salón comedor abrirá al público general para desayunos, almuerzos y meriendas de elaboración propia, lo cual permite conocer el lugar sin necesidad de alojarse.

Shadi enfatiza la intención de integrar el hotel con las actividades de la zona, como surf, parapente y golf. “Es un hotel que se vivirá como experiencia”, insiste Shadi. El gerente asegura que Locus Solus será “un destino en sí mismo” y promete que “cada estadía será distinta a la anterior”.

El nuevo hotel boutique en Los Acantilados abrirá sus puertas el viernes 9 de enero Mauro V. Rizzi

De hogar familiar a emprendimiento turístico

La historia del inmueble comenzó en 2019, cuando Martín Mc Guire y su pareja, la arquitecta Julieta Lépore, iniciaron la construcción de lo que proyectaban como su casa familiar frente al mar. La pandemia de 2020 forzó la detención de los trabajos y afectó la empresa de transporte de pasajeros de la familia. La obra quedó estática y devino en un enigma para los vecinos del barrio Los Acantilados, quienes la apodaron “la casa inclinada”, “la casa torcida” o “la casa que se la tragó la tierra”.

Conocida por los vecinos como "la casa inclinada" se prepara para abrir sus puertas como hotel boutique en enero Mara Sosti

La reactivación económica de la firma de Mc Guire en 2023 permitió retomar el proyecto con una nueva visión. La familia ya residía en un barrio cerrado y decidió modificar el rumbo hacia un hotel boutique. “La gente comenta que va a ser un hotel”, escuchó Martín Mc Guire de boca de su suegro tiempo atrás, frase que anticipó el destino final de la propiedad.

Diseño arquitectónico y singularidad de la estructura

El diseño original pertenece a Julieta Lépore y su socio de estudio, Leonardo Salvini. La fachada presenta dos pisos torcidos hacia la vereda y una cara posterior con idéntica inclinación, elevada a 4,5 metros del terreno. “Nunca le puse un nombre, siempre la pensé como la casa de Joaqui, nuestro hijo”, dice la arquitecta a LA NACION y aclara que no planteó la estructura como una casa caída, sino con la inclinación necesaria para garantizar la vista al mar desde el punto más alto del fondo.

El nuevo hotel boutique de Los Acantilados abrirá el próximo viernes 9 de enero Mauro V. Rizzi

La reconversión exigió modificaciones estructurales. Se sumó un piso para habitaciones y se excavó debajo de la losa para ubicar otras dos unidades y un spa. La compra de dos lotes linderos permitió añadir una unidad gastronómica, pileta, gimnasio y áreas de servicio con abundante vegetación y un jardín tropical en el claustro principal.

“Creemos que a la zona y la ciudad le faltaba una oferta distinta y de categoría, con una propuesta de opciones de bienestar y, por sobre todo, que cada paso por aquí les represente una experiencia única”, explica Mc Guire a LA NACION.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.