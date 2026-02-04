Ataque de palometas: cuáles son las playas donde hubo heridos y recomiendan no bañarse

Un cardumen de palometas hirió a más de 40 personas en la costa de Entre Ríos en los últimos días. El fenómeno ocurrió en el sector del caudal entrerriano ante las altas temperaturas que registra la zona. Ante eso, las autoridades locales clausuraron el acceso al agua para evitar nuevos incidentes por la voracidad de la especie.

¿Cuáles son los puntos críticos por los ataques de palometas?

La Playa Victoria centraliza los episodios de violencia animal en el curso de agua. Alejandro Martín, guardavidas del balneario, confirmó al medio local El Once la asistencia a 46 personas con lesiones cutáneas. El lunes se sumaron al menos cinco heridos más a la lista oficial en el mismo predio costero.

Los ejemplares de la especie Parona signata permanecen en el área de baño debido al clima y la falta de alimento. Estos peces poseen dientes afilados y actúan con rapidez sobre cualquier objetivo. La gravedad de los incidentes en este punto de la provincia motivó el cierre del acceso al riacho. Martín describió el panorama tras las intervenciones de urgencia y aseguró: “Todos los casos fueron graves”.

Gravedad de las lesiones y respuesta del sistema de salud

El Hospital Fermín Salaberry recibió a gran parte de los damnificados para realizar curaciones. El centro de salud atendió el domingo a siete personas, entre niños y adultos, con mordeduras profundas. Uno de los ataques resultó en la amputación parcial de una falange de un bañista. Alejandro Martín relató que una palometa “le arrancó la parte superior de un dedo” a una de las víctimas dentro del agua.

La Playa Victoria permanece clausurada con bandera roja por el peligro que representan los cardúmenes de palometas para los bañistas Archivo

La dirección de la institución sanitaria emitió un comunicado oficial ante el brote de heridos, los médicos resaltaron en el documento: “Recordamos a la comunidad que existen carteles en las distintas playas donde está prohibido bañarse, los cuales tienen como objetivo cuidar la salud y prevenir accidentes”. Los pacientes derivados al hospital requirieron esquemas de desinfección por la naturaleza de las heridas.

Medidas de prevención y antecedentes en la zona costera

El cuerpo de guardavidas de Victoria mantiene la bandera roja en lo alto para señalizar la prohibición de contacto con el río, una medida que intenta frenar el avance de la emergencia, aunque el cumplimiento por parte del público resulta escaso. Sobre la conducta de los visitantes, Alejandro Martín señaló que muchos “no ven los carteles y se meten igual”. El riesgo de nuevos ataques es alto mientras el calor favorezca la actividad de estos peces carnívoros.

Personal de seguridad y guardavidas mantienen la prohibición de ingreso al agua en Playa Victoria ante la agresividad de los las palometas @elciudadanoweb

Las autoridades analizan la colocación de una malla de protección sujeta al lecho del río, una estructura que funcionaría como una barrera física para impedir el paso de los cardúmenes hacia las áreas recreativas. La situación actual posee antecedentes en la región, ya que el registro histórico del año pasado contabilizó más de 320 ataques de palometas en la misma zona balnearia. La voracidad de la especie aumenta cuando los ejemplares detectan vibraciones o ruidos fuertes.

