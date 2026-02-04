Fiesta de la Medialuna 2026: cuándo y dónde es

Este año se lleva a cabo la tercera edición de la Fiesta de la Medialuna. Se trata de una celebración que enfatiza esta comida tradicional y el trabajo de los panaderos. Se presenta como una ocasión ideal para quienes adoran esta preparación típica argentina. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuándo y dónde es.

En 2026, la Fiesta de la Medialuna se hace este sábado 7 y domingo 8 de febrero. Estará abierta entre las 10 y las 20 de ambos días. Durante este fin de semana, se podrán disfrutar espectáculos en vivo, peñas, feria de productores, actividades culturales y propuestas para toda la familia.

La tercera edición de la Fiesta de la Medialuna es este sábado 7 y domingo 8 de febrero en Mar del Plata Instagram

Al igual que otros años, se celebra en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, que es considerada la capital de la medialuna. Precisamente, tomará lugar en el Complejo Punta Mogotes, que se encuentra en la Plaza 44 Héroes del Ara San Juan.

La entrada es libre y gratuita, lo que lo hace el plan perfecto para quienes visiten La Feliz en estos días. Es una oportunidad para degustar distintas variantes de esta preparación panadera frente el mar.

Durante el evento, habrá concursos a la mejor medialuna dulce, salada y de autor. También se hará la elección de la representante cultural del festival. A su vez, como en cada edición se buscará hacer “la medialuna más grande del mundo” en el cierre de la fiesta, un récord que se hizo en esta misma fiesta años anteriores.

Una de las grandes novedades de esta tercera edición es la incorporación de una Carpa Cultural, donde se brindarán charlas sobre manipulación de alimentos, espacios dedicados a alimentos sin TACC, presentaciones de libros y recetas en vivo de pasteleros y panaderos.

Fiesta de la Medialuna

Según indica su sitio oficial, la Fiesta de la Medialuna está organizada por José Antonio Boccanfuso, con el aval de S.O.E.M.P.Z.A., S.T.A.R.P. y H. y S.E.C. Nació hace tan solo unos años por el “deseo de promover el arte y la cultura local”. Es en ese sentido que esta celebración reúne a artesanos y artistas de gran talento en una propuesta pensada para toda la familia.

“La Fiesta de la Medialuna es auténtica, como su gente. Promueve el trabajo de hacedoras y hacedores locales, destacando la calidad, el oficio y la pasión que se respira en cada rincón. Es una invitación a disfrutar de lo nuestro con todos los sentidos”, detalla.

El año pasado fue declarada de Interés Provincial por la Cámara Alta del Senado bonaerense, un reconocimiento que resalta el valor de la medialuna como símbolo identitario de nuestra ciudad. Además de haber hecho la medialuna más grande del mundo registrada hasta el momento, se produjeron más de 2000 docenas de medialunas en ambas jornadas de la edición anterior.