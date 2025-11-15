Avanza un frente con condiciones inestables: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima el avance de un frente con condiciones inestables que se desplazarán de oeste a este, afectando varias provincias.

Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará a la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del mediodía y se reflejará en altas temperaturas a la tarde. En tanto, el organismo prevé fuertes tormentas durante la noche.

Se espera que el termómetro marque una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 20°C al comienzo del primer día del fin de semana.

El tiempo en la Argentina: region por region

Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, donde saldrá el sol pero también habrá nubosidad variable y lluvias aisladas.

Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C.

Pronóstico del SMN para el fin de semana

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas

Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

No estacionar vehículos bajo los árboles

Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible

Informarse por las autoridades

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante un cambio brusco de temperatura