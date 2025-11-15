LA NACION

Avanza un frente con condiciones inestables: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional desde el oeste y afectará a varias ciudades; se esperan fuertes tormentas durante la noche

El Servicio Meteorológico Nacional estima condiciones variables en distintos puntos del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima el avance de un frente con condiciones inestables que se desplazarán de oeste a este, afectando varias provincias.

Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará a la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del mediodía y se reflejará en altas temperaturas a la tarde. En tanto, el organismo prevé fuertes tormentas durante la noche.

Se espera que el termómetro marque una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 20°C al comienzo del primer día del fin de semana.

El tiempo en la Argentina: region por region
Cómo continuará el clima durante el fin de semana

El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, donde saldrá el sol pero también habrá nubosidad variable y lluvias aisladas.

Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C.

Pronóstico del SMN para el fin de semana
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas

  • Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
  • Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
  • No estacionar vehículos bajo los árboles
  • Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
  • Informarse por las autoridades
  • En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones ante un cambio brusco de temperatura

  • Tomar mucha agua durante todo el día.
  • Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
