Avanza un frente con condiciones inestables: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el fenómeno que ingresará al territorio nacional desde el oeste y afectará a varias ciudades; se esperan fuertes tormentas durante la noche
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima el avance de un frente con condiciones inestables que se desplazarán de oeste a este, afectando varias provincias.
Según indicaron en LN+, el fenómeno ingresará a la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del mediodía y se reflejará en altas temperaturas a la tarde. En tanto, el organismo prevé fuertes tormentas durante la noche.
Se espera que el termómetro marque una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 20°C al comienzo del primer día del fin de semana.
Cómo continuará el clima durante el fin de semana
El domingo, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, donde saldrá el sol pero también habrá nubosidad variable y lluvias aisladas.
Según el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 20°C.
Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas
- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas
- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas
- No estacionar vehículos bajo los árboles
- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible
- Informarse por las autoridades
- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones ante un cambio brusco de temperatura
- Tomar mucha agua durante todo el día.
- Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
