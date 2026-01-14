Cómo es la zona de La Frontera en Pinamar y por qué es tildada de “súper peligrosa” por expertos

El especialista en seguridad vial, Gustavo Brambati, y el abogado penalista, Rodrigo Tripolone, dialogaron con LN+, donde coincidieron en la necesidad de prohibir la circulación automotor en los médanos de la costa bonaerense
- 3 minutos de lectura'
“La circulación de vehículos en los médanos debería estar prohibida”. A partir de esa coincidencia, el especialista en seguridad vial, Gustavo Brambati, y el abogado penalista, Rodrigo Tripolone, analizaron la zona de La Frontera, en Pinamar, donde Bastián, un menor de 8 años, resultó gravemente herido luego de un choque frontal entre un vehículo UTV y una camioneta 4x4.
“El área donde ocurrió el hecho es súper peligrosa: es una gran anarquía”, puntualizó Brambati. “Allí, en los médanos, pueden surgir situaciones inverosímiles y difíciles de resolver, agregó.
Desde la cosmovisión del especialista en seguridad, “en estos lugares donde hay libre albedrío los controles deben ser más rigurosos. Porque cuando un auto vuelca, los vehículos suelen caerse sobre los ocupantes“.
“La Frontera debería contar con las habilitaciones específicas para que este tipo de rodados, como son los UTV, puedan circular sin problemas”, remató Brambati.
En busca del responsable
Respecto a la identificación del victimario de lo acontecido en La Frontera, Tripolone apuntó: “El vehículo que transportaba a Bastián no era conducido por su padre, como se intentó instalar, sino una mujer, cuya situación hay que investigar".
En palabras del abogado penalista, “las responsabilidades penales y civiles recaen directamente sobre los conductores. Es más, hasta el Estado tiene su cuota”.
En referencia a un hipotético castigo, Tripolone sostuvo que “habría que quitarles las licencias de conducir”. Al momento de referirse sobre cómo proceder en lo relativo al predio de La Frontera, el letrado planteó: “Si se trata de un predio privado, hay que ver las responsabilidades del propietario. Es una zona donde se suele conducir bajo los efectos del alcohol y la droga”.
UTV: peligro y adrenalina
“El municipio de Pinamar había determinado un circuito para estos autos. Para que sus conductores disfruten de la adrenalina que generan y, al mismo tiempo, no corran riesgos”, planteó Brambati sobre los UTV.
En su exposición en los estudios de LN+, el especialista en seguridad insistió en la poca y hasta nulo control de este tipo de rodados. “No tienen ningún tipo de regulación. Y su valor es idéntico al de un auto de alta gama, es decir, no cualquiera puede acceder a uno de ellos”.
Por último, Brambati se animó a realizar un vaticinio. “En muy poco tiempo vamos a volver a ver un accidente de estas características”, concluyó.
- 1
Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar
- 2
Tragedia en La Frontera. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV
- 3
Quién era Yair Manno, el marplatense que se había mudado a Francia y que murió en la ola gigante de Mar Chiquita
- 4
Qué es el “meteotsunami”, la ola gigante que causó un muerto y 35 heridos en Mar Chiquita