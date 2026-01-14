Cómo es la zona de La Frontera en Pinamar y por qué es tildada de “súper peligrosa” por expertos

“La circulación de vehículos en los médanos debería estar prohibida”. A partir de esa coincidencia, el especialista en seguridad vial, Gustavo Brambati, y el abogado penalista, Rodrigo Tripolone, analizaron la zona de La Frontera, en Pinamar, donde Bastián, un menor de 8 años, resultó gravemente herido luego de un choque frontal entre un vehículo UTV y una camioneta 4x4.

Gustavo Brambati y Rodrigo Tripolone

“El área donde ocurrió el hecho es súper peligrosa: es una gran anarquía”, puntualizó Brambati. “Allí, en los médanos, pueden surgir situaciones inverosímiles y difíciles de resolver, agregó.

Desde la cosmovisión del especialista en seguridad, “en estos lugares donde hay libre albedrío los controles deben ser más rigurosos. Porque cuando un auto vuelca, los vehículos suelen caerse sobre los ocupantes“.

“La Frontera debería contar con las habilitaciones específicas para que este tipo de rodados, como son los UTV, puedan circular sin problemas”, remató Brambati.

Brambati y Tripolone en sus intercambios con LN+

En busca del responsable

Respecto a la identificación del victimario de lo acontecido en La Frontera, Tripolone apuntó: “El vehículo que transportaba a Bastián no era conducido por su padre, como se intentó instalar, sino una mujer, cuya situación hay que investigar".

En palabras del abogado penalista, “las responsabilidades penales y civiles recaen directamente sobre los conductores. Es más, hasta el Estado tiene su cuota”.

Luego del choque frontal, la policía realizó un operativo de seguridad y control a la salida de La Frontera Marcelo Aguilar López - La Nación

En referencia a un hipotético castigo, Tripolone sostuvo que “habría que quitarles las licencias de conducir”. Al momento de referirse sobre cómo proceder en lo relativo al predio de La Frontera, el letrado planteó: “Si se trata de un predio privado, hay que ver las responsabilidades del propietario. Es una zona donde se suele conducir bajo los efectos del alcohol y la droga”.

UTV: peligro y adrenalina

“El municipio de Pinamar había determinado un circuito para estos autos. Para que sus conductores disfruten de la adrenalina que generan y, al mismo tiempo, no corran riesgos”, planteó Brambati sobre los UTV.

En su exposición en los estudios de LN+, el especialista en seguridad insistió en la poca y hasta nulo control de este tipo de rodados. “No tienen ningún tipo de regulación. Y su valor es idéntico al de un auto de alta gama, es decir, no cualquiera puede acceder a uno de ellos”.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

Por último, Brambati se animó a realizar un vaticinio. “En muy poco tiempo vamos a volver a ver un accidente de estas características”, concluyó.