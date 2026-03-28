Cómo es la Quebrada de las Conchas, el lugar de la boda polémica, y por qué es un área protegida

La Quebrada de las Conchas es uno de los paisajes naturales más singulares del noroeste argentino. Y también fue el lugar elegido para la boda de Nicole Pocovi y Federico Maran, quienes montaron una lujosa fiesta que generó polémica porque el lugar es un área protegida y, según la municipalidad, los organizadores no contaban con la habilitación correspondiente y además presentaron una autorización con firma falsa.

Ubicada en el sur de Salta, dentro de la localidad de Cafayate, esta formación geológica está constituida dentro de un corredor natural que atraviesa los Valles Calchaquíes y se extiende a lo largo de unos 70 kilómetros. Acompaña el curso del río Las Conchas y la traza de la ruta nacional 68.

Quebrada de las Conchas Visit Salta

La quebrada está formada por rocas sedimentarias originadas entre las eras Mesozoica y Cenozoica, hace aproximadamente entre 60 y 90 millones de años, cuando estaban bajo el agua. Estas rocas se depositaron en antiguas cuencas geológicas que, con el levantamiento de la Cordillera de los Andes y los posteriores procesos de erosión, comenzaron a fracturarse y elevarse, lo que dio lugar al actual paisaje montañoso.

Entre las formas naturales se destacan estructuras como “El Anfiteatro”, “La Garganta del Diablo”, “El Sapo” o “Los Castillos”, cavidades y paredes rojizas que presentan una acústica y morfología únicas.

Quebrada de las Conchas Visit Salta

El color predominante del paisaje —un intenso rojo ocre— responde a la presencia de óxido de hierro en las rocas sedimentarias. En algunas zonas, sin embargo, aparecen tonalidades verdes, grises o amarillas que revelan distintos procesos de deposición mineral y cambios en las condiciones ambientales.

Área protegida

La Quebrada de las Conchas fue declarada reserva natural provincial en 1995, mediante la Ley 6808 de la provincia de Salta, que estableció la creación de la Reserva Natural Quebrada de las Conchas. El área protegida abarca unas 25.000 hectáreas y comprende un corredor que se extiende desde la localidad de Alemania hasta las cercanías de Cafayate.

De camino a Cafayate se ubican varias propuestas naturales, entre ellas, la Quebrada de las Conchas Josefina Lanzi

La normativa provincial la incluye dentro del sistema de áreas protegidas de la Ley 7070 de Protección Ambiental y la Ley 7107 de Áreas Protegidas.

Las disposiciones prohíben actividades que puedan degradar el paisaje o afectar la flora, la fauna y el patrimonio geológico del lugar, como realizar fogatas, dañar las formaciones rocosas o practicar actividades motorizadas fuera de las áreas habilitadas.

La boda

El caso escaló luego de que se viralizaran imágenes del casamiento de Pocovi y Maran en la quebrada, en el paraje La Punilla. En las fotos difundidas en redes se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con manteles, mantas y macetas a tono con los colores naturales del lugar. Los novios contrataron luces especiales y un servicio de DJ que se instaló en un costado de la pista de baile.

El casamiento en Quebrada de las Conchas

La pareja incluso creó un sitio web para informar a los invitados acerca de los eventos que incluían los cuatro días del casamiento, llamado “Cafayate Fantasy”. Allí se puede leer el paso a paso desde el viernes 20 de marzo —cuando los invitados llegaron a Salta—, hasta el lunes 23, el “Wedding day”, que se iba a realizar en una “secret location” a la que sólo podía accederse por medio de combis contratadas por ellos.

Tras la fiesta, se generó una polémica en torno a si el evento contó con la habilitación correspondiente, ya que en los videos se podía divisar que la música estaba alta y hubo numerosas instalaciones. A raíz de ello, la Justicia comenzó a investigar el caso dado que el ministro de Turismo y Ambiente, Alejandro Aldazábal, denunció que los dueños de la propiedad privada donde se realizó la boda tenía su firma adulterada.

El municipio había advertido horas antes que el uso de luces y sonido potente en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona.

Imágenes de la celebración del casamiento de la polémica en Cafayate

Una de las organizadoras de evento, identificada como Lucía Grajales Soriano, aseguró que la boda se realizó en una propiedad privada y que contó con más de 100 invitados.

“Era un evento en una propiedad privada dentro de una reserva, pero se respetaron todas las leyes”, dijo en diálogo con Radio Cafayate. “Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados”, aseguró, y expresó que ella y su familia son dueñas de una propiedad en la reserva desde 1965.

Ahora, la fiscal Sandra Rojas inició la investigación luego de detectar que el permiso para realizar la boda no había sido emitido por el organismo ambiental correspondiente. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal busca determinar si existió falsificación de instrumento público y si hubo maniobras ilegales para habilitar el evento.

Las fotos del evento

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

Polémica por una boda en un área protegida en Cafayate Informate Salta

Hubo más de 100 invitados Noticias NOA

Quebrada de las Conchas es un área protegida Radio Luz

La ambientación de la boda en Cafayate Informate Salta

Los novios protagonistas Informate Salta