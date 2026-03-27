Quiénes son Nicole Pocoví y Federico Maran, la pareja que se casó en la Quebrada de las Conchas

La polémica por el casamiento en la zona protegida de Quebrada de las Conchas, en la localidad salteña de Cafayate, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El Ministerio Público fiscal tomó intervención a raíz de la denuncia penal que realizó la intendenta, Rita Guevara, que señala una autorización falsa con la firma apócrifa del secretario de Turismo y Ambiente para realizar el evento entre las rocas y la fauna.

El caso escaló luego de que se viralizaran imágenes de la boda —cuyos protagonistas fueron Nicole Pocoví y Federico Maran— realizada en la Quebrada de las Conchas, sobre la ruta provincial 68, en el paraje La Punilla.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

Tanto Nicole como Federico tienen perfiles de Instagram (@nickypocovi y @fedemaran, respectivamente), pero al parecer, ante la repercusión que tuvo el caso, ambos decidieron poner en privados ambos perfiles. De todas formas, Nicole tiene público el perfil de su emprendimiento, Not Your Mona. La firma, dedicada a la venta de lentes de diseño, tiene 37 mil seguidores y en su perfil anuncia que participará de una “feria de gangas”.

En una nota dada a Infobae, Nicole contó que si bien estudió en Buenos Aires, luego, en 2012, se mudó a Miami donde hizo las carreras de Periodismo y Producción de Medios Audiovisuales". En 2016, la emprendedora volvió a Buenos Aires y fundó We Are Glit. Hoy en día, tiene 31 años y quedó en vuelta en la polémica por el casamiento en una zona protegida.

Por su parte, Marán, de 34 años, sería dueño de una concesionaria de autos con dos sedes: una en Agronomía y otra en Pilar.

Los novios del casamiento de la polémica en Cafayate

El casamiento de la polémica

En las fotos difundidas en redes se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con manteles, mantas y macetas a tono con los colores naturales del lugar. A su vez, los novios contrataron luces especiales y un servicio de DJ que se instaló en un costado de la pista de baile.

Pocoví —asidua usuaria de redes— compartió numerosos posteos en su perfil sobre la boda, en los que se puede ver que se realizó en medio de la quebrada y en un lugar alejado.

El polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas Radio Luz

Los novios incluso crearon un sitio web para informar a los invitados acerca de los eventos que incluían los cuatro días del casamiento, llamado “Cafayate Fantasy”. Allí se puede leer el paso a paso desde el viernes 20 de marzo —cuando los invitados llegaron a Salta—, hasta el lunes 23, el “Wedding day”, que se iba a realizar en una “secret location” a la que sólo podía accederse por medio de combis contratadas por ellos.