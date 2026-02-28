Caluroso, inestable y sin lluvias: así estará el clima este sábado en Buenos Aires, según el último pronóstico del SMN

Caluroso, inestable y sin lluvias: así estará el clima durante este sábado en Buenos Aires, según el último parte del SMN. La oscilación térmica partirá desde los 22° y encontrará su pico en los 30° C. Durante toda la jornada el cielo se mantendrá encapotado, con intermitentes salidas del sol.

El pronostico del tiempo en la Ciudad

La inestabilidad de este sábado se concentrará durante la tarde, con un buen nivel de actividad convectiva aislada que podría, que llegará al área metropolitana proveniente desde el interior del país.

Pese al protagonismo de los nubarrones, la chance de precipitaciones es nula, y las temperaturas se mantendrán en ascenso durante toda la jornada.

Así estará el clima durante el finde

Marzo y el verano persiste

Para el domingo 1° de marzo se espera una jornada veraniega en Buenos Aires. El último día del finde será a puro sol, con viento más definido del cuadrante norte y temperaturas que continuarán en alza, llegando a picos de 32° a 33 °C.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Lunes 2 Mín. 22°C - Máx. 31°C 0 % 13 - 22 km/h Martes 3 Mín. 22°C - Máx. 30°C 0 % 13 - 22 km/h Miércoles 4 Mín. 23°C - Máx. 30°C 0 % 7 - 12 km/h Jueves 5 Mín. 22°C - Máx. 28°C 0 % 13 - 22 km/h

El lunes 2 presentará temperaturas máximas de entre 30° y 31° C, con una intensa nubosidad. El martes 3, un nuevo sistema frontal de viento se extenderá por la franja central del país. Las temperaturas seguirán en el rango cálido, afirmadas en torno a 30° C.