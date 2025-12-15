Cambió el pronóstico: cuándo llueve en Buenos Aires, según el SMN

Después de un fin de semana en donde prevaleció la inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este lunes que el cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada, con un leve repunte térmico para mitad de semana y confirmó el regreso de las tormentas para el próximo sábado.

La informacion del SMN en LN+

Según prevé el SMN, los principales chaparrones tendrán lugar a partir del sábado al mediodía y se extenderán hasta la primera tarde. Durante la jornada la temperatura oscilará entre los 22° y 28° C.

Aunque no se espera un gran acumulado de agua -cerca de 5mm-, si se espera que la caída sea persistente durante un breve lapso de tiempo. Las recomendaciones del ente meteorológico invitan a no realizar actividades al aire libre.

Alerta por tormentas en LN+

Para el domingo, el cuadro empeoraría, con tormentas desde la primera mañana hasta adentrada la noche. Aunque las horas de lluvia serán más respecto al sábado, el acumulado arrojaría la misma cifra.

Respecto a la cuestión térmica, habrá un levísimo descenso, con valores que se encuadrarán entre los 21° y los 27°C.

El panorama para el próximo domingo en Buenos Aires

Semana de mañanas frescas

Los arranques de jornada para este lunes y martes están previstos con cielos nublados y leves ráfagas de viento. Aunque de temperaturas agradables, la situación será particular considerando la época del año. En la región bonaerense, las mínimas acariciarán los 15° C.

Para el sábado la concentración de agua será por la tarde

Este cuadro de situación tendrá un giro el miércoles, cuando el calor empiece a ganar terreno. Entre mitad de semana y el viernes se espera que la máxima llegue a los 34°C en la región metropolitana. Preludio de lo que será un finde a pura agua.