Cambio en el uso de volquetes en las calles de CABA: el Gobierno estableció nuevas normas para utilizarlos
Mediante una resolución del Ministerio de Espacio Público rigen reglas específicas para el uso de volquetes en la vía pública
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El gobierno porteño informó que a partir de ahora rigen nuevas normas para la ubicación de volquetes en la vía pública, por lo que se detallaron las normas que van a tener que cumplir las empresas, sobre todo las vinculadas a la construcción, que requieran de este servicio.
El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi, enumeró en su cuenta de X las nuevas reglas que están vigentes para la utilización de contenedores.
Cuáles son las nuevas normas para utilizar volquetes
La normativa cuenta con un decálogo de reglas de uso, siempre que se utilicen volquetes en la vía pública, a fin de ordenar mejor el espacio y evitar desbordes de contenido o exceso de estadía.
A continuación figuran los lineamientos para el emplazamiento de volquetes en el espacio público:
- Solo pueden estar en la calle desde el lunes a las 6 de la mañana hasta el sábado a las 18.30 hora.
- No se pueden dejar guardados o acumulados en la vía pública.
- Tienen que tener el nombre de la empresa y un teléfono en los laterales.
- Deben estar pintados de rojo y blanco con pintura reflectante.
- Cuando los escombros llegan al borde, el volquete se tiene que retirar. Caso contrario, quien lo haya contratado será responsable del exceso de carga y los restos en la vía pública.
- Tiene que estar en buen estado, sin partes rotas o peligrosas.
- Van ubicados en la calle, paralelos al cordón.
- No pueden ponerse en esquinas, rampas, sendas peatonales, sumideros ni lugares reservados.
- Solo si no hay otra opción, pueden ir en la vereda, dejando al menos 1,50 metros para pasar.
- Si hace falta, la Ciudad puede pedir que se retiren.
A su vez, desde el Gobierno porteño se aclara que “cuando son hasta 15 bolsas de escombros o el equivalente hasta 500 kilogramos, se puede programar su retiro gratuito a través del 147/Boti. Si son más, se deben contratar volquetes habilitados para cuidar la calle y que todo funcione mejor".
Cuáles son los principales reclamos de los porteños
Tal como informó LA NACION, la higiene de la ciudad es la preocupación principal de los vecinos, según reflejan los datos del Sistema Único de Atención Ciudadana (Suaci), la plataforma oficial del gobierno porteño para gestionar reclamos, denuncias, quejas, sugerencias y solicitudes de los habitantes.
En este relevamiento la categoría que más reclamos concentra es higiene urbana, seguida por desarrollo urbano, denuncia vial y arbolado.
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