Caso Bastián: el abogado del conductor de la Amarok denunció que los frascos de las pericias “no eran vírgenes”

Sebastián Riglos, abogado de Manuel Molinari -conductor de la camioneta Amarok que chocó contra el UTV en que viajaba Bastián-, denunció en LN+ que los frascos que se utilizaron para realizar las pericias toxicológicas “no eran vírgenes”.

“Nos llamó la atención que los frascos no eran probetas vírgenes, eran reciclados de medicamentos”, afirmó el letrado. Y siguió: “Esto nos generó dudas respecto a la contaminación en origen de esa sangre. Es un poco el sistema que funciona con lo que puede en la provincia de Buenos Aires, falto de recursos, y tenemos estos frascos reciclado, que nos generaron dudas”.

Caso Bastian: los conductores dieron positivo de alcohol en sangre

En ese marco, el letrado insistió: “Mi cliente sigue sosteniendo y jurando por lo más sagrado que no había consumido alcohol hacía por lo menos 72 horas desde el día sábado y el accidente fue un lunes”. Sobre el final de la nota, el abogado indicó que, junto a su cliente, van a pedir un análisis complementario.

Los estudios se realizaron sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.

De acuerdo con información obtenida por LA NACION, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.

En tanto, los peritos no detectaron alcohol en la sangre de Maximiliano Jerez, padre de Bastián.

Así quedó la camioneta que chocó contra el UTV, donde viajaba Bastián

Matías Morla, abogado del padre de Bastián, también habló de la falta de insumos

Matías Morla, abogado de Maximiliano Jerez -padre del menor y uno de los imputados-, dialogó con LN+ y cuestionó la demora en la orden de los exámenes.

“Es extraño que no se haya hecho antes”, subrayó, al tiempo que justificó: “Seguramente fue por falta de insumos. Igualmente, la sangre es muy precisa, por lo que nos dijo el perito el fin de semana. Con una gota de sangre, sale todo el espectro y se puede determinar con exactitud todo”.

Dia clave en el caso Bastian, la palabra de Morla

Instantes previos a que se conocieran los resultados de las pericias toxicológicas, Morla había advertido que, en caso de que el conductor de la camioneta diera positivo de alcohol o estupefacientes, cambiaría la carátula de la causa.

“Si el conductor de la Amarok da positivo de droga o alcohol, cambia muchísimo la calificación legal, cambia a dolo eventual. Cambiaría todo mucho", dijo y deslizó: “El conductor de la Amarok se la ve venir, por eso pidió su eximición. El nene responde pero lo médicos son muy prudentes y dicen que es un minuto a minuto.