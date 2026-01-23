Caso Bastián: un abogado penalista advirtió que las pericias técnicas podrían ser nulas por las condiciones del terreno

El abogado penalista Gastón Francone cuestionó con dureza el rumbo de la investigación judicial por el choque que dejó en estado crítico a Bastián, el niño de ocho años herido en La Frontera, Pinamar. En diálogo con LN+, afirmó que el caso expone “un sinnúmero de negligencias” y advirtió que las pericias que se intentan realizar podrían carecer de validez técnica y legal.

“Hoy la cara del Código Penal es la cara de Bastián”, sostuvo el letrado, al remarcar que el foco del proceso no debería diluirse en responsabilidades parciales. En ese sentido, habló de una “teoría de los tres demonios”: la camioneta, el UTV y el Estado. “Están queriendo asignar responsabilidades en un lugar donde no debería transitar ningún vehículo”, planteó.

Gaston Francone

Dudas sobre las pericias y el lugar del hecho

Francone fue tajante al referirse a las pruebas técnicas que se buscan producir en la causa. “Las pericias son impugnables y nulas. Los médanos cambian todo el tiempo con el viento. ¿Cómo van a medir velocidad o frenado en un terreno sin semáforos, sin referencias fijas y sin normas de circulación?”, se preguntó.

Según explicó, en ese tipo de escenarios no existen velocidades máximas ni mínimas establecidas, por lo que gran parte de la reconstrucción del hecho quedaría librada a testimonios de testigos. “¿Quién subía, quién bajaba? Todo va a ser determinado por testigos”, agregó.

Pericias en el UTV donde viajaba Bastián Marcelo Manera - LA NACION

Responsabilidades penales en discusión

El penalista también se refirió a la situación legal de los adultos involucrados. Indicó que, aunque nadie duda de que el padre del menor no quiso que el hecho ocurriera, eso no lo exime de responsabilidad penal. “Bastián está entre lesiones graves y gravísimas, y el agravamiento va hacia arriba”, explicó.

Además, puso el foco en posibles irregularidades administrativas: “Ni siquiera sabemos si el UTV tenía seguro o estaba en regla. En un lugar prohibido para circular, quieren delegar responsabilidades como si fuera una calle habilitada”.

“No fue un accidente, fue un siniestro”

Para Francone: “Un accidente es algo que no se prevé. Un siniestro, sí”, afirmó. También describió La Frontera como un espacio donde “la gente hace lo que no hace nunca en su vida”, al que calificó como “tierra de nadie”.

“El daño existe y la lesión está. Quizá terminen siendo todos condenados”, concluyó, al advertir que mientras no haya cambios estructurales, estos hechos volverán a repetirse.

Capacitación y reglas claras, la otra mirada

También en LN+, Federico Andrés Kohler, especialista en conducción de UTV, aportó una visión complementaria. Señaló que el problema es cultural y de falta de capacitación, y advirtió contra generalizaciones. “En verano circulan entre cinco y siete mil vehículos entre cuatriciclos y UTV. Los accidentes graves existen, pero son pocos en proporción”, explicó.

Federico Andres Kohler, especialista en conduccion de UTV

Kohler propuso regular en lugar de prohibir, con zonas delimitadas y normas claras. “Si todos giramos para el mismo lado, no vamos a chocar. Hay que concientizar, capacitar y reglamentar”, sostuvo, y citó como ejemplo Villa Gesell, donde la actividad está regulada.