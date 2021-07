Chocaron contra un jabalí, el auto quedó destrozado pero se salvaron de milagro

Una familia que venía de pasar el fin de semana en Mina Clavero, provincia de Córdoba, embistió a un jabalí en el camino de las Altas Cumbres y si bien el animal murió y el vehículo sufrió daños de consideración, todos los pasajeros salieron ilesos.

El accidente puso en evidencia una vez más el grave problema ambiental que representan estos animales silvestres que se han convertido en una plaga en la zona.

El choque ocurrió a las 23 horas del domingo en la carretera de las Altas Cumbres a la altura de El Cóndor, cuando el vehículo en el que viajaban un matrimonio junto a sus dos hijos de 3 y 6 años embistió al jabalí que cruzaba la ruta.

El accidente ocurrió a las 23 horas del domingo en la carretera de las Altas Cumbres a la altura de El Cóndor, provincia de Córdoba

“Se cruzó y mi marido lo vio cuando estaba encima. Hacía cinco minutos me había dormido, me desperté porque se disparó el airbag”, contó Yamila, la mamá de los niños que viajaba en el asiento del acompañante. El animal voló por el aire y murió enseguida, mientras que el conductor debió realizar una maniobra desesperada para no volcar el vehículo.

La mujer contó que “se salvaron de milagro”. En una entrevista con ElDoce.tv detalló que el auto quedó destrozado y ni siquiera las luces se encendían, por lo que debieron hacer señas para evitar que otros vehículos los chocaran.

De acuerdo con el testimonio del policía que los auxilió, hubo otros cuatro accidentes con jabalíes en la misma semana.

El frente del vehículo en el que viajaba la familia quedó destruído luego de atropellar al jabalí. De acuerdo con el testimonio del policía que los auxilió, hubo otros cuatro accidentes con chanchos salvajes en la misma semana

Desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba aseguraron al mismo medio que los jabalíes silvestres son un problema a nivel nacional.

El jabalí argentino es un chancho salvaje originario de Europa que fue introducido como coto de caza en La Pampa en las primeras décadas del siglo XX y que con el tiempo se diseminó por todo el país, cruzándose con los cerdos domésticos. Al no tener un depredador natural se convirtió en una plaga.

De acuerdo con Daniela Tamburini, bióloga de la Universidad Nacional de Cuyo, el jabalí es una especie que se adapta muy bien a distintos sistemas naturales y suele aparearse con las chanchas domésticas.

La caza de jabalíes es legal Gentileza Darío Birochio

Consultada por ElDoce.tv, la especialista sostuvo que la caza deportiva del jabalí si bien es una estrategia legal para reducir su población “no es la forma de erradicarlo”.

“Es necesario controlarlos porque generan problemas en nuestro ecosistema, en nuestra fauna nativa, pero como seres humanos debemos pensar de una manera más responsable”, finalizó.

