Incendios en Chubut: que se sabe del avance del fuego
El foco se inició hace una semana en Puerto Patriada y se mantiene activo; vecinos y brigadas mantienen guardias permanentes para contener las llamas; el gobernador Ignacio Torres afirmó que el origen fue intencional y ofreció una recompensa millonaria para encontrar al responsable
La situación en Chubut continúa siendo crítica por los incendios forestales que desde hace más de una semana afectan las zonas de Epuyén y El Hoyo. El avance de las llamas, potenciado por altas temperaturas, vientos intensos y la falta de lluvias, obligó en las últimas horas a tomar medidas de emergencia, entre ellas el corte total de un tramo de la ruta nacional 40.
Según el último relevamiento, ya se quemaron más de 12.000 hectáreas, pese al intenso trabajo de brigadistas, bomberos y vecinos autoconvocados que intentan proteger viviendas, animales y áreas productivas.
Las condiciones climáticas siguen siendo un factor determinante: el Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones significativas en los próximos días, lo que mantiene elevado el riesgo de propagación.
Ruta 40 cortada y complicaciones en la zona afectada
Vialidad Nacional decidió suspender el tránsito en la ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo para todo tipo de vehículos, debido a la cercanía del fuego y a la peligrosidad que representan las ráfagas de viento, que superaron los 50 kilómetros por hora. Solo se permite el paso de fuerzas de seguridad y vecinos que colaboran directamente con el combate de los incendios.
En paralelo, los habitantes de ambas localidades atraviesan serias dificultades: cortes de energía eléctrica, problemas en las comunicaciones y daños severos en la infraestructura. El fuego arrasó tendidos eléctricos, derribó árboles y provocó un fuerte impacto ambiental, con pérdida de fauna nativa.
Nacho Torres insiste en el origen intencional del incendio
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reiteró en diálogo con LN+ que los incendios fueron provocados de manera intencional y aseguró que la investigación judicial avanza. “Por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables”, afirmó, y señaló que la recompensa es de 50 millones de pesos.
Torres pidió evitar especulaciones y sostuvo que la identificación de los responsables marcará un punto de inflexión en las condenas por este tipo de delitos. “La sociedad va a exigir que la pena sea coherente con la magnitud del daño”, remarcó. Aunque reconoció que la lluvia trajo algo de alivio, aclaró que el fuego “sigue activo” y que no hay margen para relajarse.
El mayor riesgo: reactivaciones y desgaste de los brigadistas
Desde el operativo en terreno, el presidente de Bomberos de El Bolsón, Juan Carlos Martínez, advirtió que el escenario continúa siendo inestable. Explicó que, si bien las precipitaciones recientes facilitaron el trabajo, el fuego permanece dentro de los árboles y puede reactivarse con viento y altas temperaturas.
“Lo peor que nos puede pasar es bajar la guardia”, señaló en LN+, y describió el combate como “un trabajo arduo” que exige guardias permanentes y recorridas constantes. Para sostener el operativo, se implementaron rotaciones cada ocho horas y se reforzaron los equipos con bomberos de distintos cuarteles del país, además del apoyo aéreo enviado desde otras provincias.
Mientras tanto, las autoridades insistieron en que el turismo no corre riesgo y pidieron no cancelar viajes a la región.
Cómo colaborar con las familias damnificadas
- Casa de la Cultura, El Hoyo: agua, frutas, insumos médicos como colirio, gasas y crema Platsul de 8 a 20 hs. Esquina Los Ciruelos y Los Guindos. IG: @culturaeh
- Chacra Millalen en Rincón de Lobos, El Hoyo: recibe agua potable, frutas, barritas de cereal y granola
- Centro Cultural Keuken Aonikenk, Lago Puelo: recibe donaciones para viandas, hasta las 20 horas en ruta 16, KM 9,5. Teléfono: 11 2253 3231
- Centro Cultural Eduardo Galeano y CIC Primavera, El Bolsón: recibe agua y bebidas hidratantes en botellas pequeñas o bidones, frutas, verduras frescas, barras de cereales, frutos secos y caramelos ácidos. También elementos para botiquines de primeros auxilios y de seguridad física (ropa, calzado, linternas, guantes, etcétera). IG: @ccgaleano y @CICprimavera
- Cáritas Argentina: recibe donaciones para colaborar con los afectados por los incendios forestales en la provincia de Chubut. Para más información: www.caritas.org.ar
- Bomberos Voluntarios El Hoyo: reciben donaciones al alias oficial: bomberoselhoyo / CUIT 30-67034426-2
