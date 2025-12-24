Colores navideños: qué significa el rojo, dorado y verde en las Fiestas

La Navidad es una de las fiestas más importantes del año, puesto que los católicos conmemoran el nacimiento de Jesús. En ese sentido, durante las Fiestas las casas y las ciudades se tiñen de rojo, dorado y verde. Ahora, ¿por qué se usan estos colores? La elección de estas tonalidades no es al azar, dado que cada uno de ellos tienen un significado especial.

Qué significa el rojo, dorado y verde en la Navidad

El verde se relaciona con el árbol de Navidad Gemini

El verde es uno de los colores principales de la Navidad debido al clásico árbol que se arma para la fiesta. La tradición surgió en los países nórdicos en las festividades del solsticio de invierno. En ese momento, los pueblos celtas decoraban robles talados con frutas y velas en un intento por “reanimarlos” y confirmar que florecerían durante el verano siguiente. Conocido como Yggdrasil en la mitología nórdica, representa la cosmovisión de los pueblos en el norte de Europa. En la Antigüedad, también se lo conocía como Frey y era usado para celebrar el nacimiento del dios del Sol y la fertilidad. Este color simboliza la vida eterna, la esperanza y el renacimiento , inspirado en el acebo y el muérdago que se usan en las decoraciones desde tradiciones paganas. También refleja la serenidad y la vitalidad de la naturaleza .

El dorado trea porsperidad y brillo (Unsplash)

El dorado hace referencia a la riqueza y las personas que ostentaban cargos elevados en la antigüedad. De esa forma, se recuerdan los regalos de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Además, distintas culturas antiguas le otorgaban al amarillo el valor de “nuevos comienzos” y, por su parecido al oro y al sol, fue relacionado con los cambios, la eternidad y la energía vital. Incluso, en algunas comunidades también se lo vinculó a la fertilidad. Actualmente, el color desprende alegría, brillo, prosperidad y optimismo.

Las tradiciones que acompañan a la Navidad

Con el pasar de los siglos, la Navidad se popularizó y convirtió en una tradición que no siempre se asocia directamente a las prácticas religiosas. Durante esta fecha, por ejemplo, las personas intercambian regalos y los más chicos esperan la llegada de Papá Noel. Sin embargo, existen todavía algunas costumbres asociadas con la fe, que continúan en vigencia:

Misa de Gallo : durante la Nochebuena, antes de la cena, los fieles acuden a la Iglesia para asistir a esta misa. Se caracteriza por una bendición particular e imágenes del Niño Jesús.

durante la Nochebuena, antes de la cena, los fieles acuden a la Iglesia para asistir a esta misa. Se caracteriza por una bendición particular e imágenes del Niño Jesús. El árbol de Navidad : si bien comenzó como una tradición pagana, durante el siglo XVI en Alemania, los cristianos la adoptaron. Comenzaron a decorar árboles dentro de su hogar durante esta temporada y asociar su figura triangular con la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

si bien comenzó como una tradición pagana, durante el siglo XVI en Alemania, los cristianos la adoptaron. Comenzaron a decorar árboles dentro de su hogar durante esta temporada y asociar su figura triangular con la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pesebre : se ubica cerca del árbol o a sus pies, y representa el nacimiento de Jesús, en Belén. Es una tradición que comenzó San Francisco de Asís en 1223 y contiene a la Virgen María, San José, el Niño Jesús, los pastores, los Reyes Magos y animales.

Oranción de Navidad - Historias católicas

La Novena : se trata de un periodo de días consecutivos orientados a celebrar una solemnidad o realizar una petición con una petición en especial. Esta comienza cada 16 de diciembre, con una serie de nueve días sucesivos de rezos, que concluyen en Nochebuena .

se trata de un periodo de días consecutivos orientados a celebrar una solemnidad o realizar una petición con una petición en especial. Esta comienza cada 16 de diciembre, con una serie de nueve días sucesivos de rezos, que concluyen en . La estrella de Navidad o de Belén : se suele ubicar en la cima del árbol, en representación de la estrella que sirvió de guía para los Reyes Magos hasta Belén, un elemento clave del cristianismo.