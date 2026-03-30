Comienza un nuevo paro de universidades públicas; cierran dos autopistas en Buenos Aires por obras

Comienza un nuevo paro de universidades públicas en reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento. Gremios docentes universitarios de todo el país empiezan una nueva medida de fuerza, por 72 horas, para exigir, además, una recomposición salarial debido al “atraso frente a la inflación”. El paro afecta a la mayoría de las casas de estudios del país. Además, analizan realizar una nueva marcha federal universitaria hacia fines de abril.

Cierran dos autopistas en Buenos Aires por obras. El gobierno porteño cierra completamente la autopista Illia en sentido norte y la Intendente Cantilo por trabajos de hormigonado en el nuevo puente Labruna. Será desde esta noche a las 22 hasta mañana a las 6 de la mañana. La Dellepiane también estará cerrada en sentido provincia desde las 22 de hoy hasta el miércoles a las 5 por obras en el nuevo puente Río Negro.

La actividad económica se contrajo 2,9% anual en febrero. Representa la mayor baja anual desde septiembre de 2024. Frente al mes previo, el indicador cedió 0,5%, afectado principalmente por el desempeño de la industria y el consumo interno. En el acumulado del primer bimestre la actividad exhibe una caída de 1,9%.

Trump dijo que hay un cambio de régimen en Irán. El republicano afirmó que la cantidad de líderes iraníes muertos en la guerra, que ya lleva un mes, modificó el panorama de poder de Irán. Además, el mandatario estadounidense se mostró confiado en que pronto podrá alcanzar un acuerdo con Teherán; al mismo tiempo, no descartó apoderarse de la terminal petrolera iraní de la isla de Kharg.

Colapinto ilusiona a los fanáticos argentinos. “La próxima vuelta creo que va a ser en casa, vamos a ver, ojalá”, dijo el piloto después de haber cosechado el 16.º puesto en el Gran Premio de Japón. De esa manera, hizo un guiño sobre su posible visita a Argentina en abril para realizar una exhibición con Alpine durante el parate obligado de la Fórmula Uno por la cancelación de las fechas de Bahréin y Arabia Saudita.

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