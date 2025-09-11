Cómo comprar pasajes para el Tren Patagónico y cuánto sale

Cada sábado de septiembre, a las 18 horas, el Tren Patagónico inicia su recorrido desde Bariloche hacia la estación Perito Moreno. Turistas nacionales e internacionales disfrutan de una experiencia que combina las vistas de la cordillera y la estepa rionegrina, con la degustación de gastronomía regional y la amenización de música en vivo.

Además, a principios del invierno, Tren Patagónico lanzó la venta de pasajes para el clásico recorrido Viedma-Bariloche, para fortalecer la propuesta turística de Río Negro.

¿Cómo comprar pasajes para el Bariloche - Perito Moreno y cuánto sale?

Los pasajes para el Tren Patagónico se pueden adquirir a través de distintos canales:

En la página web oficial de Trenes Patagónicos

En la boletería de la estación de Bariloche .

. En la oficina ubicada en la calle Moreno 200, en el centro de la ciudad.

En cuanto a los precios, varían según la residencia y la edad de los pasajeros:

Para no residentes de Río Negro:

Adultos: $125.000



Jubilados: $106.000



Menores de 4 a 12 años: $92.700



Menores de hasta 3 años: viajan sin cargo.

El viaje a bordo

La experiencia a bordo del Tren Patagónico es integral e incluye:

Un recorrido de 30 kilómetros desde la estación de Bariloche hasta Perito Moreno, atravesando paisajes emblemáticos.

desde la estación de Bariloche hasta Perito Moreno, atravesando paisajes emblemáticos. Un guía turístico a bordo que comparte historias y relatos sobre la región.

a bordo que comparte historias y relatos sobre la región. Recepción en la histórica casa de té Aires de Campo , ubicada en la antigua estación de tren, con chocolate caliente o vino y canapés.

, ubicada en la antigua estación de tren, con chocolate caliente o vino y canapés. Parrillada patagónica con música en vivo en el quincho de la estación. El menú incluye variedad de platos, con opciones vegetarianas, veganas y para celíacos. Las bebidas se abonan aparte.

El trayecto en tren desde la estación de Bariloche hasta Perito Moreno tiene una duración de menos de una hora.

Atractivos que se pueden apreciar durante el viaje

Durante el trayecto, los pasajeros disfrutan de un paisaje variado que incluye el cruce sobre la ruta nacional 40, el serpenteo junto al lago Nahuel Huapi, el paso por el pintoresco puente rojo sobre el río Ñirihuau y, como broche de oro, la imponente vista panorámica de Bariloche, enmarcada por los cerros Catedral, Tronador y López.

La experiencia del Tren Patagónico

Darío Dukart, jefe de ventas y comunicación de Tren Patagónico, expresó: “Queremos que los turistas vivan la estepa y la cordillera patagónicas de una manera distinta, con un recorrido nocturno que sorprende tanto a visitantes nacionales como internacionales”. Además, añadió: “Este servicio turístico se consolida cada año como una de las experiencias más elegidas por quienes visitan Bariloche, porque combina naturaleza, tradición y gastronomía. Durante septiembre buscamos que más personas descubran la estepa en todo su esplendor nocturno”.

El trayecto Viedma - Bariloche del Tren Patagónico

Los precios para viajar en el Viedma-Bariloche, para no residentes:

Pullman: $78.700 por persona.

por persona. Camarote: $110.000 (cama).

(cama). Jubilados (Pullman): $62.960

Jubilados (Camarote): $88.000

Estudiantes y menores de 4 a 12 años (Pullman): $55.090

Estudiantes y menores de 4 a 12 años (Camarote): $77.000

Traslado de vehículos (hasta 1,55 metros de altura): $110.400 (aproximado, sujeto a seguro e IVA).

(aproximado, sujeto a seguro e IVA). Traslado de vehículos (mayor porte): $151.800 (aproximado, sujeto a seguro e IVA).

El servicio sale de Viedma los viernes a las 17 y llega a Bariloche al día siguiente a las 11.50. El regreso se realiza los días domingos con salida desde Bariloche a las 17 con llegada a Viedma casi 19 horas después. El trayecto posee diez paradas.

La Trochita

Recientemente, se realizó la apertura de sobres para la obra de puesta en valor de la estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci. El proyecto busca potenciar el turismo rural y ferroviario en la región sur rionegrina. Entre las obras previstas se encuentra la remodelación de una galería de 70 m2 que funcionará como área de exposición y venta para artesanos regionales.

Lucrecia Yunes, directora de Desarrollo Turístico de Río Negro, destacó: “La estación de La Trochita en Jacobacci cuenta con un espacio de confitería y un museo que no están conectados entre sí, entonces resolvimos dar un cierre que permita conectar ambos lugares, funcionando como una expansión de los mismos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paz García Pastormerlo.