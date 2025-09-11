Cómo comprar pasajes para el Tren Patagónico y cuánto sale
El viaje ofrece dos experiencias únicas; un recorrido nocturno desde Bariloche y el clásico trayecto que une Viedma con la ciudad andina
- 4 minutos de lectura'
Cada sábado de septiembre, a las 18 horas, el Tren Patagónico inicia su recorrido desde Bariloche hacia la estación Perito Moreno. Turistas nacionales e internacionales disfrutan de una experiencia que combina las vistas de la cordillera y la estepa rionegrina, con la degustación de gastronomía regional y la amenización de música en vivo.
Además, a principios del invierno, Tren Patagónico lanzó la venta de pasajes para el clásico recorrido Viedma-Bariloche, para fortalecer la propuesta turística de Río Negro.
¿Cómo comprar pasajes para el Bariloche - Perito Moreno y cuánto sale?
Los pasajes para el Tren Patagónico se pueden adquirir a través de distintos canales:
- En la página web oficial de Trenes Patagónicos
- En la boletería de la estación de Bariloche.
- En la oficina ubicada en la calle Moreno 200, en el centro de la ciudad.
En cuanto a los precios, varían según la residencia y la edad de los pasajeros:
- Para no residentes de Río Negro:
- Adultos: $125.000
- Jubilados: $106.000
- Menores de 4 a 12 años: $92.700
- Menores de hasta 3 años: viajan sin cargo.
El viaje a bordo
La experiencia a bordo del Tren Patagónico es integral e incluye:
- Un recorrido de 30 kilómetros desde la estación de Bariloche hasta Perito Moreno, atravesando paisajes emblemáticos.
- Un guía turístico a bordo que comparte historias y relatos sobre la región.
- Recepción en la histórica casa de té Aires de Campo, ubicada en la antigua estación de tren, con chocolate caliente o vino y canapés.
- Parrillada patagónica con música en vivo en el quincho de la estación. El menú incluye variedad de platos, con opciones vegetarianas, veganas y para celíacos. Las bebidas se abonan aparte.
El trayecto en tren desde la estación de Bariloche hasta Perito Moreno tiene una duración de menos de una hora.
Atractivos que se pueden apreciar durante el viaje
Durante el trayecto, los pasajeros disfrutan de un paisaje variado que incluye el cruce sobre la ruta nacional 40, el serpenteo junto al lago Nahuel Huapi, el paso por el pintoresco puente rojo sobre el río Ñirihuau y, como broche de oro, la imponente vista panorámica de Bariloche, enmarcada por los cerros Catedral, Tronador y López.
La experiencia del Tren Patagónico
Darío Dukart, jefe de ventas y comunicación de Tren Patagónico, expresó: “Queremos que los turistas vivan la estepa y la cordillera patagónicas de una manera distinta, con un recorrido nocturno que sorprende tanto a visitantes nacionales como internacionales”. Además, añadió: “Este servicio turístico se consolida cada año como una de las experiencias más elegidas por quienes visitan Bariloche, porque combina naturaleza, tradición y gastronomía. Durante septiembre buscamos que más personas descubran la estepa en todo su esplendor nocturno”.
El trayecto Viedma - Bariloche del Tren Patagónico
Los precios para viajar en el Viedma-Bariloche, para no residentes:
- Pullman: $78.700 por persona.
- Camarote: $110.000 (cama).
- Jubilados (Pullman): $62.960
- Jubilados (Camarote): $88.000
- Estudiantes y menores de 4 a 12 años (Pullman): $55.090
- Estudiantes y menores de 4 a 12 años (Camarote): $77.000
- Traslado de vehículos (hasta 1,55 metros de altura): $110.400 (aproximado, sujeto a seguro e IVA).
- Traslado de vehículos (mayor porte): $151.800 (aproximado, sujeto a seguro e IVA).
El servicio sale de Viedma los viernes a las 17 y llega a Bariloche al día siguiente a las 11.50. El regreso se realiza los días domingos con salida desde Bariloche a las 17 con llegada a Viedma casi 19 horas después. El trayecto posee diez paradas.
La Trochita
Recientemente, se realizó la apertura de sobres para la obra de puesta en valor de la estación de La Trochita en Ingeniero Jacobacci. El proyecto busca potenciar el turismo rural y ferroviario en la región sur rionegrina. Entre las obras previstas se encuentra la remodelación de una galería de 70 m2 que funcionará como área de exposición y venta para artesanos regionales.
Lucrecia Yunes, directora de Desarrollo Turístico de Río Negro, destacó: “La estación de La Trochita en Jacobacci cuenta con un espacio de confitería y un museo que no están conectados entre sí, entonces resolvimos dar un cierre que permita conectar ambos lugares, funcionando como una expansión de los mismos”.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paz García Pastormerlo.
Otras noticias de Audiencia
"Es bueno y salva vidas". Colesterol: cuál es el medicamento estrella para bajarlo y qué valor de LDL hay que tener
Tiene 14 años. Escuela en Mendoza: se entregó la alumna que disparó tras estar atrincherada cinco horas en un aula
Demoras y cancelaciones. Un tren de la línea Roca chocó contra un micro en Ezeiza: al menos 12 heridos
- 1
La Anmat prohibió un queso crema, un suplemento dietario y otros productos
- 2
El padre argentino que denunció a su exesposa se reencontró con sus hijos en Brasil, tras más de dos años sin verlos
- 3
El drama de las familias que se están quedando sin acompañantes terapéuticos para sus hijos
- 4
Síntomas limitantes: qué es la fobia escolar, cómo identificarla y por qué hay cada vez más casos, según los especialistas