Este lunes 8 de diciembre es feriado debido a la celebración de la Inmaculada Concepción de María. La jornada de descanso nacional inamovible altera el ritmo habitual de la ciudad y obliga a los ciudadanos a replanificar sus traslados y trámites. El cronograma afecta la movilidad, la actividad financiera y las dependencias estatales, aunque mantiene intacta la oferta en los puntos de venta de alimentos.

¿Cómo funcionan el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre?

Las instituciones financieras mantienen sus puertas cerradas al público. Las sucursales bancarias no brindan atención presencial, situación que impide la realización de trámites por ventanilla, gestiones comerciales u operaciones de cambio y bolsa.

Las sucursales bancarias permanecen cerradas y la actividad financiera se limita a los cajeros automáticos y los canales digitales STRINGER - AFP

Los clientes cuentan con alternativas digitales para operar. Funcionan con normalidad los cajeros automáticos y las herramientas de home banking para realizar transferencias y pagos. Los sistemas de pagos digitales, incluidas las billeteras virtuales y el uso de tarjetas de débito y crédito, operan sin restricciones.

El ámbito estatal y educativo acompaña el cese de actividades. Las oficinas de las diversas dependencias de la administración pública nacional, provincial y municipal permanecen cerradas. No hay atención al público en organismos estatales. Las escuelas tampoco abren sus puertas y no hay dictado de clases en ningún nivel educativo.

Los supermercados operan con normalidad, este 8 de diciembre [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El sector privado presenta un panorama distinto al de la administración pública, ya que, los supermercados operan con normalidad. Las sucursales de las distintas cadenas de supermercados abren sus puertas al público en sus horarios regulares, garantizando el abastecimiento durante el asueto.

El esquema de estacionamiento y recolección durante el 8 de diciembre

El gobierno porteño aplica un reglamento especial para el estacionamiento vehicular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las normas se flexibilizan para facilitar el tránsito de los residentes y visitantes durante el feriado.

Se permite estacionar sobre las avenidas y calles donde rige la prohibición habitual de días hábiles de 7 a 21. El sistema de estacionamiento medido no tiene vigencia, por lo que no se cobra tarifa en las zonas reguladas.

El sistema de estacionamiento medido no tiene vigencia y se permite estacionar en avenidas, aunque se mantiene la prohibición en las calles con Metrobus. Rodrigo Néspolo

Existen excepciones importantes a esta permisión. Se mantiene la veda de estacionamiento durante las 24 horas en los lugares estipulados por norma permanente. Esto incluye rampas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, espacios reservados para personas con discapacidad y lugares de carga y descarga. Tampoco se permite el estacionamiento en pasajes, calles de convivencia, espacios paralelos, ciclovías y arterias con carriles exclusivos de Metrobus.

La higiene urbana conserva su regularidad. El servicio de recolección de residuos funciona de manera habitual, por lo que los vecinos pueden sacar la basura en los horarios acostumbrados.

Cómo funciona el transporte público, este lunes 8 de diciembre

La movilidad urbana presenta cambios sustanciales durante la jornada, ya que, los colectivos circulan con frecuencia reducida y respetan el esquema de los días dominicales.

Los colectivos operan con frecuencia reducida y cronograma de domingo durante toda la jornada del feriado nacional

La red de subterráneos opera también con horario de domingo. Esta disposición implica que la primera formación inicia su recorrido a las 8 horas y la última presta servicio hasta las 22 horas, según la línea específica. El Premetro se ajusta a este mismo esquema horario. Los trenes de todas las líneas metropolitanas adoptan el cronograma de domingos y feriados para sus trayectos.

Los accesos a la ciudad funcionan bajo la modalidad de fin de semana en los peajes. Los conductores deben considerar los horarios de mayor congestión vehicular, debido a que la hora pico en sentido a la provincia de Buenos Aires se ubica entre las 11 y las 15. El flujo intenso hacia el centro de la ciudad ocurre entre las 17 y las 21.

‎Los peajes de acceso a la Ciudad funcionan con esquema de fin de semana y concentran la mayor afluencia hacia el centro entre las 17 y las 21 Fabián Marelli

¿Por qué es feriado el 8 de noviembre?

El feriado responde a una festividad litúrgica central del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María. El Papa Pío IX proclamó esta doctrina el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, en Roma.

El año 2025 culmina con pocas fechas de descanso restantes. Tras este fin de semana largo, el calendario oficial de feriados nacionales marca un solo hito más. El jueves 25 de diciembre llega la Navidad y se configura como el último feriado inamovible del año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.