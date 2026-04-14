Cómo llegar y dónde es la Feria del Libro 2026

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es uno de los eventos culturales más importantes de América Latina y cada año convoca a miles de lectores, escritores, editoriales y profesionales del mundo literario. Más que un espacio de venta de libros, se trata de un punto de encuentro donde se generan debates, presentaciones, firmas de ejemplares y actividades que reúnen tanto a autores consagrados como a nuevas voces de la literatura. Por eso, se recomienda tener en cuenta cuál es la mejor manera de llegar al predio.

Este año el evento tendrá una edición especial, ya que celebrará su 50° aniversario. Desde la organización destacaron que se trata de una fecha histórica para la cultura de la ciudad. “¡Cumplimos cinco décadas consolidando a la ciudad como el faro cultural de la región! Esta edición histórica contará con un pabellón homenaje dedicado a recorrer esta tradición dorada”, señalaron.

Además, esta edición tendrá como país invitado de honor a Perú, que presentará una programación especial con autores, actividades culturales y propuestas vinculadas a su literatura.

La feria convoca a miles de personas año a año (Foto: GCBA)

Cuándo es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro 2026 se realizará desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo. Durante esas semanas habrá presentaciones de libros, charlas con autores, actividades culturales, talleres y espacios dedicados a distintos públicos.

Los horarios establecidos para visitar el evento son:

Lunes a viernes: de 14 a 22

de 14 a 22 Sábados, domingos y feriados: de 13 a 22

La jornada inaugural será el 23 de abril a las 18, con un discurso de apertura a cargo de tres reconocidas escritoras argentinas:

Gabriela Cabezón Cámara,

Selva Almada

Leila Guerriero.

Escritoras destacadas serán oradoras de la primera jornada (Foto: Feria del Libro)

Dónde es la Feria del Libro 2026

El evento se realizará, como es tradición, en el predio ferial de La Rural, ubicado en Av. Santa Fe 4201, en el barrio porteño de Palermo.

Este espacio cuenta con múltiples pabellones donde se instalan editoriales, stands culturales y salas destinadas a presentaciones y conferencias.

Cómo llegar a la Feria del Libro 2026

Existen varias opciones de transporte para llegar al predio:

Subte

Línea D del Subte de Buenos Aires, estación Plaza Italia.

Tren

Línea San Martín, estación Estación Palermo.

Colectivos

Varias líneas pasan por las avenidas cercanas al predio: 12, 15, 29, 36, 37, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 188 y 194 por Av. Santa Fe, y 29, 34, 37, 160 y 166 por Av. Sarmiento.

Estacionamiento

Para quienes asistan en auto, hay estacionamientos disponibles en Av. Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4474.

Con su extensa programación, invitados internacionales y miles de títulos disponibles, la Feria del Libro 2026 promete ser una edición histórica que volverá a convertir a Buenos Aires en el centro de la escena literaria de la región.