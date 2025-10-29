Cómo sacar el TelePASE para circular por la autopista Perito Moreno

En el marco del plan de modernización y digitalización de la red de autopistas porteñas, impulsado por Autopistas Urbanas (AUSA), a partir de este sábado 1° de noviembre el peaje de Parque Avellaneda, en la autopista Perito Moreno, será completamente automático. Los usuarios deberán contar con TelePASE o, de lo contrario, serán multados.

AUSA busca que para 2026, todas sus autopistas sean 100% inteligentes

Hasta ahora, quienes no estaban adheridos al sistema podían abonar en efectivo en algunas cabinas especialmente habilitadas. Pero, desde este fin de semana, las personas que no incorporen el sistema de cobro electrónico recibirán una infracción que asciende a $119.776,50, según informó la empresa estatal.

Según datos de AUSA, el cambio impactará en más de 140.000 usuarios diarios.

Cómo adherirse al TelePASE

La adhesión del TelePase se efectúa a través de la página https://telepase.com.ar/ o por la aplicación de Mercado Pago. Durante el proceso, se debe completar los datos personales y los del vehículo, elegir un medio de pago y optar entre el envío del dispositivo a domicilio y retiro en un punto de adhesión.

Autopistas Urbanas (AUSA), busca eliminar por completo las cabinas manuales y avanzar hacia un sistema free flow. La autopista Perito Moreno se suma a una red de autopistas inteligentes que ya opera mayoritariamente bajo el sistema de peaje sin barreras. El fin de AUSA es que, para 2026, todas las autopistas bajo su concesión sean 100% digitales, sin cabinas ni barreras, consolidando una red más segura, ágil y sustentable.

Telepase

Entre los beneficios del sistema de peaje inteligente, AUSA destaca reducción del tiempo de viaje, mayor comodidad y agilidad en el pago gracias a la lectura automática de patentes, mejora en la fluidez del tránsito y de la circulación y menor impacto ambiental.