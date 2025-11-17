Comodoro Rivadavia: alerta roja por vientos fuertes, con ráfagas superiores a los 130 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 17 de noviembre una alerta roja por fuertes vientos rige para el sur de Chubut, donde se prevén condiciones severas.

El aviso de ese color implica “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”. Durante la mañana se registraron ráfagas superiores a los 130 km/h en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

A raíz de las alertas del SMN, el Gobierno del Chubut declaró el estado de emergencia climática en toda la Provincia. Además, suspendió las clases en las escuelas en todo el territorio, restringió la circulación en rutas y estableció protocolos para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios, según consignó el diario El Chubut.

Vientos en Chubut

En un video compartido por el SMN, se percibe el intenso balanceo de los árboles y cables en un barrio de esa ciudad.

En otros imágenes que circulan en redes se observa el desprendimiento de un techo y la caída de postes de energía.

Alertas por vientos intensos

En Santa Cruz la alerta desciende al nivel naranja, con previsiones de ráfagas fuertes que podrían superar los 130 kilómetros por hora, acompañadas de vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Gran parte de la Patagonia azotada por el viento

Las alertas amarillas por viento alcanzan al sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. En estos sectores se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Recomendaciones del SMN

El SMN recomendó tomar los siguientes recaudos ante los fuertes vientos: