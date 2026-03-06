Confirmado: el lunes 16 reabre la estación Congreso de la línea A de subte
La parada retoma su actividad habitual tras una puesta en valor profunda; los trabajos buscaron optimizar la infraestructura y el confort de los pasajeros dentro del plazo establecido
3 minutos de lectura
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la finalización de las tareas de remodelación en la estación Congreso de la Línea A. La medida se enmarca en el programa de modernización de la red de subtes que ejecuta la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). El lunes 16 de marzo la terminal vuelve a recibir pasajeros para brindar un servicio con instalaciones renovadas.
Línea A: qué se sabe de la reapertura de la estación Congreso
La estación retoma su funcionamiento operativo este lunes 16 de marzo tras completar una intervención en su estructura. El proyecto buscó mejorar la infraestructura existente y transformar la experiencia de viaje de los usuarios que utilizan este nodo de transporte diariamente.
Las tareas principales finalizaron dentro de los plazos previstos. Algunos trabajos menores continuarán fuera del horario de servicio para no afectar el traslado de las personas. Esta reapertura representa un paso clave dentro del cronograma oficial de mantenimiento. La intervención incluyó una renovación estética y funcional que abarcó desde los accesos hasta los andenes.
El objetivo central de la operadora fue alcanzar un espacio más cómodo, ordenado y con niveles superiores de iluminación. La estación presentaba deterioros por el paso del tiempo, que requerían una acción integral inmediata.
Qué mejoras encontrarán los pasajeros en la estación Congreso
Los operarios ejecutaron un esquema de tareas técnicas que garantizan la sostenibilidad del edificio. El proceso de impermeabilización demandó trabajos de inyección, tratamiento de juntas y el uso de materiales de última generación para evitar filtraciones. La seguridad y accesibilidad también fueron modificadas con la instalación de nuevas luces led y señalización braille en pasamanos y pórticos.
En cuanto al equipamiento, los andenes cuentan con nuevo mobiliario que incluye bancos, cestos y apoyos isquiáticos. La estética original de la parada recibió una atención especial. Un equipo de expertos trabajó en la recuperación de los murales históricos ubicados en la zona de espera de los trenes.
Estas tareas siguieron los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. La renovación estética alcanzó a las galerías de escaleras, tanto pedestres como mecánicas.
El comunicado oficial detalla: “Los trabajos incluyeron pintura, impermeabilización, recambio de pisos y restauración de murales, entre otros”. La señalética también se actualizó para facilitar la orientación de los ciudadanos dentro de la red de Subte.
Qué otras paradas del subte fueron remodeladas
El Plan de Renovación Integral registra hasta el momento 18 terminales con trabajos de puesta en valor concluidos. Estas intervenciones forman parte del objetivo oficial de alcanzar un total de 48 estaciones remodeladas en la red de Subte.
- Línea A: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro
- Línea B: Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel
- Línea C: San Martín
- Línea D: Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo
- Línea E: Jujuy
Por el momento continúan cerradas por mantenimiento las estaciones de Piedras (Línea A), Malabia (Línea B) y Tribunales (Línea D).
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
