Confirmaron el nacimiento de un segundo yaguareté silvestre en El Impenetrable

Una noticia clave para la conservación de la fauna nativa volvió a encender la esperanza en el norte argentino. Nuevos registros obtenidos mediante cámaras trampa confirmaron el nacimiento de un segundo yaguareté silvestre en el Parque Nacional El Impenetrable, un hecho histórico para una especie que se encontraba al borde de la desaparición.

El hallazgo se produce meses después del primer registro de un cachorro nacido en libertad, detectado en julio pasado, y refuerza el proceso de recuperación del mayor felino de América en el Chaco. Se trata de una cría de una hembra liberada en un área donde no existían registros confirmados de nacimientos silvestres desde 1990, lo que convierte al acontecimiento en un hito para la conservación.

Así fue vista Nala con su cachorro

En los últimos años hubo signos de recuperación de yaguartés en distintos puntos del país. El caso más emblemático es el de los Esteros del Iberá, donde se logró restablecer una población de al menos 45 individuos en libertad tras más de 70 años de extinción local. Ahora, El Impenetrable comienza a seguir la misma línea con la llegada de dos cachorros más.

Así fue captado el nuevo cachorro de yaguareté (Foto: Rewilding Argentina)

Desde 2019, la Fundación Rewilding Argentina, junto al Gobierno de la provincia de Chaco y la Administración de Parques Nacionales, trabaja de manera sostenida para recuperar las poblaciones de yaguareté en esta región. El proceso se inició tras la aparición de un macho silvestre en el parque, bautizado Qaramta por niños de comunidades cercanas. Su presencia marcó el punto de partida para una estrategia de reintroducción que incluyó la construcción de un centro especializado en el corazón del parque y la liberación de hembras con posibilidades reproductivas.

La ausencia de registros de hembras durante más de tres décadas había sido uno de los principales obstáculos para la recuperación de la especie. La confirmación de un segundo cachorro nacido en libertad demuestra que las condiciones ambientales, el monitoreo permanente y el trabajo coordinado entre organizaciones y el Estado comenzaron a dar resultados concretos.

Las cámaras trampa fueron colocadas en áreas estratégicas para conocer la evolución de distintas especies (Foto: Rewilding Argentina)

Especialistas destacan que estos nacimientos no solo representan un avance biológico, sino también un fuerte mensaje sobre la importancia de sostener las políticas de conservación a largo plazo. El yaguareté cumple un rol clave como depredador tope, ya que regula los ecosistemas y mantiene el equilibrio natural de la región.

“Una de las actividades del voluntariado es recorrer en lancha el río Bermejo para monitorear a través de cámaras trampas a varios animales, pero más específicamente al yaguareté. El primer día que volvimos a ver las cámaras trampa, vimos a Nalá junto a su cachorro. Enseguida me comuniqué con Lean y nos dimos cuenta”, explicó Felipe Philco, voluntario en estación biológica El Teuco, sobre cómo se dio el descubrimiento tan esperado.

A lo que Leandro Lencina, encargado de la coexistencia en Proyecto El Impenetrable, sumó: “Esto nos hace pensar que tenemos otro cachorro. A nosotros nos pone muy contentos porque estamos hablando no solo de un ejemplar de yaguareté, nacido y criado acá en la región chaqueña, sino que ahora hablamos de los dos primeros ejemplares de yaguareté registrados. Y evidencia el éxito del proyecto por el que venimos trabajando hace tantos años”.