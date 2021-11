Conflicto mapuche: “Se inmoló por ayudar a esta gente que usa a los más necesitados”, duro descargo de la hermana del joven baleado en Cuesta del Ternero

Mary Garay, las hermana del joven que murió baleado en Cuesta del Ternero durante un enfrentamiento por tomas de tierras, hizo un duro descargo contra la comunidad mapuche en las redes. “[Elías Garay] se inmoló por ayudar a esta gente que usa a los más necesitados” , advirtió la mujer, quien apuntó que “esta gente negoció con el cuerpo” de la víctima.

“Estamos muy dolidos como familia. Mi hermano murió por una causa que tomo en carne propia como si fuera él el que necesitaba un pedazo de tierra. Se inmoló por y para ayudar a esta gente que usa al más necesitado. Esta gente negoció con el cuerpo de mi hermano lo uso asta último momento para su conveniencia”, expresó Garay, en una carta que publicó en su cuenta de Facebook.

“Por eso acá en Jacobacci no vamos a pedir justicia”, continuó la hermana del joven fallecido, y remarcó: “¿A quién? Si no sabemos quién lo asesinó. Nosotros no sabemos si lo mató la comunidad esa para que él no contara cómo vive esa gente, cómo los usan para obtener ganancia los referentes. Nunca he escuchado que maten a un jefe de ellos, siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha y la hacen propia porque ven como un niño pasa hambre ahí adentro y afuera sus referentes mapuches se mueven en un vehículo de la mejor manera”.

En este sentido, Garay habló acerca del “corazón enorme” que tenía su hermano. “Sé que hoy mucha de esa gente ahí adentro no va a comer porque el murió y no salió hoy a buscarle un pedazo de pan. Hoy van a usarlo una vez más y esta vez para agarrarse del apellido de mi mamá, para decir q mi hermano era mapuche, y van a seguir usándolo para hacer política . Por eso hoy los de su sangre no vamos a salir a la calle... Queremos Justicia pero la pediremos a nuestra manera”, concluyó.

Durante un enfrentamiento en una toma de tierras, Elías Garay murió el pasado domingo a causa de un disparo de arma de fuego.

En el marco de la causa que lleva adelante la investigación, la Policía detuvo hoy al hombre que estaba prófugo en la causa por el homicidio de Garay y las lesiones graves que sufrió Gonzalo Cabrera en Cuesta del Ternero. Se trató del segundo arresto del día; por la mañana, había detenido al presunto coautor del crímen.

Desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino, a cargo de la investigación, no quisieron revelar la identidad de los acusados para no entorpecer la investigación, pero confirmaron que no son policías. La audiencia de formulación de cargos será hoy, a última hora, o mañana, informaron fuentes de la causa.