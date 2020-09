Lorenzo usó el dinero que le había traído el Ratón Pérez cuando se le cayó un diente. En su remera se lee "Somos los campeones" Crédito: LV16.com.ar

A raíz de distintos focos desatados, los incendios forestales no dan tregua en la provincia de Córdoba. Laboulaye, a 350 kilómetros al sur de la capital provincial, es uno de los lugares afectados. Esa ciudad de más de 20.000 habitantes también fue el escenario de un noble y emotivo gesto de un nene: gastó todos sus ahorros y les compró criollitos a los bomberos que dejan todo en su lucha contra el fuego.

Este martes a la tarde, Lorenzo, o "Lolo" como lo apodan, salió a jugar y a lo lejos, sobre el descampado lindante pudo ver una gran columna de humo. Con 5 años no dudó un segundo e hizo lo que había que hacer: le pidió a su mamá que pidiera ayuda. "Entra y me dice: 'Mami, llamá a los bomberos porque hay mucho humo y mucho viento. Él estaba al tanto, expectante a ver cuándo llegaban", relató su mamá, Jésica Molina, en diálogo con Radio Río Cuarto.

Junto a su madre, Lorenzo contempló todo el valiente accionar de los bomberos y cuando vio que habían doblegado las llamas, el nene sorprendió a su mamá con un pedido. "Me preguntó dónde estaban sus ahorros. Desde la caída de su primer diente él está juntando dinero para comprarse un celular. Me dijo que quería ir a comprar, pero nunca me imaginé que era para regalárselo a los bomberos", reconoció la mujer en la entrevista con esa emisora.

Los incendios continúan con grandes focos en Córdoba. El trabajo de los bomberos motivó el emotivo gesto de Lorenzo Crédito: Gentileza Gobierno de Córdoba

Ante la mirada de su mamá, el nene cruzó a la panadería y compró criollitos. A su regreso le explicó a su mamá para quiénes era el paquete: "Esto es para los bomberos. Yo se los voy a llevar por habernos cuidado y protegido".

Lolo y Jésica se acercaron al lugar en el que los bomberos terminaban de guardar los implementos y les entregó la bolsa con los bizcochos. Sorprendidos por el hermoso gesto del nene, le tomaron una foto. Con esa imagen, Jésica publicó un sentido posteo que no tardó en viralizarse.

"Mi Lolo, el de corazón gigante, el que día a día me enseña tanto. Hoy sacó de sus ahorros para pagarles a los bomberos con criollitos. (Gesto que me asombró, porque con 5 años valora la entrega de ellos). Lolo tiene mucha luz y mucho amor. A mamá le llena el alma de orgullo. Les agradeció por apagar el incendio y les agradeció por cuidar a las personas. Me llena de amor y satisfacción que entienda tanto, mi Lolito Sayago, el figureti de casa", escribió Molina en su perfil de Facebook.

Este gesto de Lolo no fue el único que tuvo con otra persona. La madre recordó que otra oportunidad, el niño le regaló una factura a un policía. "Quería ser policía y ahora bombero. No hay nadie en la familia que tenga esas profesiones, pero él siempre está pensando en ayudar", concluyó.